Mazón asegura en la Comisión de la DANA en Les Corts que "poco tenía que aportar operativamente a la emergencia"

El expresidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado este martes que "poco podía aportar operativamente" al dispositivo de Emergencia desplegado el día de la DANA, menospreciando su autoridad como jefe del Consell en una jornada en la que fallecieron 229 personas. "Nadie en su sano juicio puede pensar que la gestión de una emergencia dirigida por mandos operativos desde hace 30 años puede depender de si yo hacía llamadas desde un despacho o un restaurante", ha dicho.

En su comparecencia en la comisión de investigación por la tragedia en las Cortes Valencianas, Mazón ha vuelto a señalar al Gobierno central y a las agencias estatales como responsables principales de lo ocurrido. "Las mías ya han sido asumidas, Pero mis errores han servido para transmitir una lejanía de la emergencia, que no es real. Y, a pesar de haber acreditado la falta de información por parte de las agencias estatales, mi persona sigue siendo la excusa para tapar las causas de la tragedia o la falta de colaboración del Gobierno en la reconstrucción", ha dicho. De hecho, ha llegado a decir que se "resiste a pensar" que alguna agencia estatal pudo retener información. "Emergencias de la Generalitat hizo todo cuando estuvo en su mano con la información que tenían", ha dicho.

En este sentido, ha vuelto a cargar contra la AEMET o la Confederación Hidrográfica del Júcar por la información aportada ese día y por el propio Gobierno central por no ejecutar las obras hidráulicas en el barranco del Poyo. De hecho, durante su primera intervención, Mazón no ha respondido a ninguna de las preguntas planteadas por los portavoces de los grupos parlamentarios y se ha ceñido a leer una comparecencia previamente preparada.

Mazón sí se ha referido a su comida con la periodista Maribel Vilaplana en El Ventorro para decir que habría cambiado su agenda si tuviera la información de la que hoy dispone. "Fue un encuentro profesional en el que estuve recibiendo llamadas por una emergencia que, creía, que se concretaba en Utiel. Si Pradas hubiera sabido que el Poyo se estaba desbordando me lo hubiera dicho. Pero nadie se lo dijo. Y nadie me pidió permiso para mandar una alerta", ha dicho.

Por último, se ha preguntado si sólo él debía haber cambiado la agenda o publicar las llamadas efectuadas y recibidas de ese día. "No me llamó Sánchez, nadie de seguridad nacional, ni de ADIF, ni de la UME, ni de la AEMET, ni de la Dirección General de Policía... Quizá no me llamaron porque operativamente poco tenía que aportar a la emergencia", ha sostenido.

Mientras Mazón declaraba, asociaciones de víctimas de la DANA se han concentrado este martes ante las puertas de Les Corts, para reclamar que declare ante la justicia. Además, han exhibido pancartas como "Inepte i criminal" ("inepto o criminal") o "Totes alcem la veu per qui ja no pot alçar-la" ("Todas levantamos la voz por quienes ya no pueden levantarla"). Los asistentes han coreado gritos de "Mazón a presó, Consell dimissió", o "No son muertos, son asesinados" o "Ací està el poble valencià" ("Aquí está el pueblo valenciano"). Asimismo, han mostrado fotos de sus familiares víctimas y portado camisetas con el lema, en valenciano: "20:11. Ni Olvido ni perdón".