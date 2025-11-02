Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Los afectados por la DANA se concentran ante el Palau para exigir la dimisión de Mazón al grito de "Mazón a prisión"
Política

Política

Los afectados por la DANA se concentran ante el Palau para exigir la dimisión de Mazón al grito de "Mazón a prisión"

La protesta, que no estaba prevista, ha tenido lugar mientras se espera el resultado de la conversación entre Mazón y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Varias personas se concentran junto al Palacio de la Generalitat para pedir justicia por la gestión de la DANA, este domingo en Valencia. EFE/Ana EscobarEFE

Decenas de personas, en su mayoría familiares de las víctimas mortales de la DANA que azotó la Comunitat Valenciana el 29 de octubre de 2024, se han concentrado esta tarde frente al Palau de la Generalitat para exigir la dimisión del president valenciano, Carlos Mazón.

Los asistentes, entre ellos Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, portaban carteles y camisetas con las fotografías de sus seres queridos fallecidos y mensajes como "20:11 ni oblit ni perdó" o "229 fallecidos, 0 responsables. Valencia no olvida". También se han escuchado consignas como "Mazón a prisión" y "Consell dimisión".

También en los alrededores del Palau se han acercado numerosos medios de comunicación, pendientes de posibles novedades sobre la situación del president valenciano y las decisiones que puedan adoptarse en las próximas horas. La protesta, que no estaba prevista, ha tenido lugar mientras se espera el resultado de la conversación entre Mazón y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. 

-Noticia de última hora-

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. En política e internacional, trato de traducir lo complejo, de dar a conocer los discursos y las tensiones que puedan surgir para que se entiendan sin necesidad de recurrir a palabras complejas. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 