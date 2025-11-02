Los afectados por la DANA se concentran ante el Palau para exigir la dimisión de Mazón al grito de "Mazón a prisión"
La protesta, que no estaba prevista, ha tenido lugar mientras se espera el resultado de la conversación entre Mazón y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Decenas de personas, en su mayoría familiares de las víctimas mortales de la DANA que azotó la Comunitat Valenciana el 29 de octubre de 2024, se han concentrado esta tarde frente al Palau de la Generalitat para exigir la dimisión del president valenciano, Carlos Mazón.
Los asistentes, entre ellos Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, portaban carteles y camisetas con las fotografías de sus seres queridos fallecidos y mensajes como "20:11 ni oblit ni perdó" o "229 fallecidos, 0 responsables. Valencia no olvida". También se han escuchado consignas como "Mazón a prisión" y "Consell dimisión".
También en los alrededores del Palau se han acercado numerosos medios de comunicación, pendientes de posibles novedades sobre la situación del president valenciano y las decisiones que puedan adoptarse en las próximas horas. La protesta, que no estaba prevista, ha tenido lugar mientras se espera el resultado de la conversación entre Mazón y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
-Noticia de última hora-