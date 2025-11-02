Feijóo y Mazón hablarán este domingo para "analizar el contexto político de la Comunidad Valenciana"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en una imagen de archivo.

Igual no se come el turrón. La vicesecretaria de Regeneración del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha anunciado este domingo desde La Rioja que el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, mantendrá una conversación telefónica con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

"Yo lo único que les puedo trasladar en estos momentos es que, en las próximas horas, durante el día de hoy, el presidente Feijóo y Carlos Mazón van a mantener una conversación en la que van a analizar el contexto político de la Comunidad Valenciana", ha detallado.

Cuca Gamarra, mirando un papel, ha contado que "en esa conversación abordarán tanto las necesidades que tiene la Comunidad Valenciana como las que tiene, en estos momentos, el PP de la Comunidad Valenciana". "Es lo único que les puedo trasladar", ha razonado.

Sin añadir mucho más, la vicesecretaria de Regeneración del PP ha asegurado que en el caso de que "hubiera algo de lo que informar", su partido informará "a la sociedad española y a la opinión pública".

Mientras todo el mundo permanece pendiente sobre el futuro de Mazón, desde el PP valenciano siguen reclamando un cambio. Fuentes de la formación han asegurado en las últimas horas a Europa Press que el secretario general del partido, Juanfran Pérez Llorca, pueda estar de forma transitoria al frente de la Generalitat si Mazón se plantea dimitir.

La principal apuesta del PP valenciano es el actual presidente del PP de la provincia de Valencia y de la Diputación, Vicent Mompó, un hombre de "consenso" para su formación y que barajan como próximo candidato a la Generalitat Valenciana.

Las mismas fuentes señalan a Europa Press que Génova no tenía en sus 'quinielas' a Mompó, pero en los últimos meses si habían contemplado otro nombre, el de la actual alcaldesa de Valencia, María José Catalá.

Lo que parece claro es que las próximas horas van a ser trascendentales para el porvenir de Carlos Mazón. La conversación con Feijóo parece ser el punto final en el que, pese a hablar del "contexto político" de la Comunidad Valenciana, se hablará, y mucho, sobre una posible dimisión del presidente valenciano.