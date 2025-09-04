Los vocales conservadores del CGPJ se suman a la presión y piden que García Ortiz no vaya al acto del año judicial

Los diez vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han pedido que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no asista al acto de apertura del año judicial y que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, no se siente junto al rey.

Este grupo ha dirigido un escrito a la presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, al que ha tenido acceso EFE, para que traslade a García Ortiz la "inconveniencia de intervenir en el acto" y evitar así "una innecesaria tensión para la Fiscalía General del Estado, para el Poder Judicial y, en última instancia, para el propio Jefe del Estado"

García Ortiz tiene pendiente sentarse en el banquillo por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En concreto, está pendiente de seis acusaciones populares que reclaman para él entre cuatro y seis años de prisión y entre cuatro y 12 años de inhabilitación: el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), la propia Manos Limpias, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Foro Libertad y Alternativa, Hazte Oír y Vox.

"En defensa del prestigio de la Justicia y de la ejemplaridad institucional que la ciudadanía merece, solicitamos que, desde la Presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, se traslade al Fiscal General del Estado la inconveniencia de intervenir en el acto en las actuales circunstancias", señalan.

Y -continúan- que "se visibilice nuestro rechazo a los ataques injustos e injustificados a los jueces por parte del ejecutivo evitando que el ministro de Justicia ocupe un lugar en estrados, significando con ello la separación y el respeto entre los poderes del Estado; y se ponga en conocimiento de la Jefatura del Estado esta situación, a efectos de la adecuada coordinación institucional".

Los vocales explican que "en modo alguno se pone en duda el derecho a la presunción de inocencia (...) ni se prejuzga el fondo del proceso en curso" que pesa contra García Ortiz, procesado por un delito de revelación de secretos y a las puertas del juicio oral.

Sin embargo, "la coincidencia entre esa condición procesal y su intervención en un acto de la más alta relevancia constitucional no resulta apropiado, comprometiendo, inevitablemente, la serenidad que el acto demanda, cuando hasta el último de sus subordinados se vería privado automáticamente del ejercicio de sus funciones", por tanto, "resulta difícilmente comprensible que esta situación se tolere"

Asimismo, destacan el "contexto político de extraordinaria tensión" tras la entrevista del presidente del Gobierno en TVE "en las que se vertieron acusaciones genéricas contra jueces y magistrados", que reiteró ante la prensa internacional, "poniendo en duda la imparcialidad y el recto desempeño de su función", en la misma línea que después se manifestaron la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y el ministro de Justicia.

"Tales afirmaciones no solo resultan injustas, sino que lesionan la confianza en uno de los pilares del Estado democrático de Derecho", porque "las críticas a resoluciones concretas son legítimas, pero la deslegitimación global de jueces y tribunales erosiona el sistema constitucional mismo".

A la espera de si Perelló responde, la Fiscalía General ha señalado que García Ortiz está obligado por ley a asistir a la apertura del año judicial.

Las asociaciones de jueces y fiscales, también en contra

Además de los vocales del CGPJ, las dos asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales y una tercera de estos últimos han pedido al fiscal general del Estado que "se abstenga de asistir" al acto de apertura del Año Judicial . Así lo solicitan en un comunicado conjunto la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

"Queremos solicitar al fiscal general del Estado que, por respeto a Su Majestad el Rey y a quienes integramos las carreras judicial y fiscal se abstenga de asistir al acto solemne de apertura del Año Judicial", han indicado en su escrito, rechazando que García Ortiz acusa al evento que tendrá lugar este viernes.

Las asociaciones esgrimen que sentar junto al Rey y ante el Poder Judicial a una persona que está procesada y contra la que "con toda probabilidad" se abrirá juicio oral "es un hecho insólito" que constituye "un acto de desprecio a los principios básicos del Estado de Derecho y al propio Jefe del Estado", minando así "la credibilidad de la Justicia" y afectando "a todos los jueces, magistrados y fiscales".

Después de afirmar que respetan "la presunción de inocencia" de fiscal general del Estado, que "será debidamente amparado ante los tribunales", han recalcado que "el respeto a las instituciones y a lo que representan están por encima" de "los intereses particulares de quienes somos servidores públicos".