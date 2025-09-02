Adelantan el juicio de la Operación Kitchen, el operativo parapolicial para sustraer material de la Gürtel a Bárcenas

Aunque estaba previsto celebrarlo entre mayo y junio de 2026, la Audiencia Nacional ha adelantado un mes el juicio de la Operación Kitchen, el presunto operativo parapolicial puesto en marcha para sustraer, supuestamente, material relacionado con el caso Gürtel al extesorero del PP Luis Bárcenas. Se celebrará en abril y mayo del mismo año.

Según una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Penal determina que el juicio arranque el próximo 6 de abril y prevé que se celebre hasta finales de mayo tanto en la sede central de la Audiencia Nacional como en la del municipio madrileño de San Fernando de Henares.

El entonces juez instructor Manuel García Castellón acordó la apertura de juicio oral contra el exministro Jorge Fernández Díaz y la excúpula del Ministerio del Interior que dirigía en el Gobierno de Mariano Rajoy. Además de al exministro del Interior, el juez envió a juicio a su ex secretario de Estado Francisco Martínez, al que fuera Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino, a los responsables policiales José Luis Olivera, Marcelino Martín Blas, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano, Enrique García Castaño, Andrés Manuel Gómez Gordo, al comisario jubilado y principal investigado en la causa José Manuel Villarejo y al exchófer de los Bárcenas Sergio Ríos.

Sin embargo, respecto al exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional Enrique García Castaño, la AN le excluyó de la lista de acusados porque "ya se le apartó del procedimiento en fase de instrucción, por sus acreditados y graves padecimientos psíquicos y físicos".

En la vista oral comparecerán como testigos, entre otros, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal o el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido, tal y como pidieron las acusaciones populares que ejercen PSOE y Podemos.