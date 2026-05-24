El PNV ve "irresponsable" que Sánchez siga "más allá de 2026" con el "panorama" actual: "Aquí no vale todo"

Dura advertencia del PNV al Gobierno. El presidente de la formación vasca, Aitor Esteban, ha mandado un mensaje rotundo al Ejecutivo de Pedro Sánchez tras la imputación del expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero. Considera que, con el actual "panorama", es "ciertamente muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura".

Esteban ha defendido en un acto en la localidad vizcaína de Durango que "sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada".

"Aquí no vale todo", ha advertido el presidente del PNV, que ha recordado que "ya van nueve casos abiertos, ahora Zapatero", al que el presidente, Pedro Sánchez, ha mostrado apoyo "absoluto". Aunque se está "en una fase indiciaria de la instrucción" del caso, Esteban ha alertado de que el contenido del auto de imputación al expresidente del Gobierno "es muy grave y muy preocupante".

Aitor Esteban ha señalado que el Ejecutivo de Sánchez "no puede pretender ventilar el asunto apelando al lawfare y listo" porque "esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones". Es por ello por lo que el PNV va a "seguir muy de cerca este asunto, como otros que también tiene el PSOE en tribunales".

El PNV asegura que el "panorama" hace "ciertamente muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura". "Todos los escándalos judiciales que están rodeando al Gobierno español" y que son "absolutamente perjudiciales para la imagen de la política y para la estabilidad gubernamental".