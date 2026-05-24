Miles de personas salen a la calle en varios puntos de España para exigir "medidas urgentes" ante la profunda crisis de vivienda

Pancarta en la manifestación de Madrid por la vivienda que denuncia que "trabajamos para pagar un techo".

No hay mayor desprecio que no bajar los precios. Miles de personas han salido a la calle en varios puntos de España, Madrid, Badajoz, Teruel y Zaragoza, para decir 'basta' y reclamar "medidas urgentes" a las administraciones para poner fin a una crisis de vivienda que no cesa.

Con los precios del alquiler y los de la vivienda alcanzando máximos históricos, mes a mes, la ciudadanía ha alzado la voz contra la que ya es una "crisis sin precedentes" y en la que señalan a los "ataques del rentismo que vacían los barrios".

Manifestación en Madrid, en contra de la situación de la vivienda. EFE/ J.J. Guillén

La marcha de Madrid, a la que según la organización han acudido más de 100.000 personas, ha arrancado este domingo a las 12.00 horas en Atocha. Decenas de asociaciones y colectivos se han unido, el mismo día en el que se cumplen tres años de la aprobación de la Ley de Vivienda, para alzar la voz y bajo el lema "La vivienda nos cuesta la vida. Bajemos los precios".

La movilización se ha producido para reclamar la recuperación de los contratos de alquiler indefinido, una bajada de los precios del alquiler y una subida de los salarios y las pensiones mínimas, tras una subida de un 50% de las rentas en Madrid, con un coste medio de 1.500 euros mensuales.

Además de cánticos como "Madrid será la tumba del rentismo", también han protestado con diferentes pancartas en las que se denuncia la subida de los precios del alquiler, se critica a algunas administraciones y cargan contra los fondos buitres. "La vivienda nos cuesta la vida", recoge la colocada en la cabecera.

Pancarta en manifestación por la crisis de vivienda en Zaragoza. EFE/ Javier Belver

La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, ha denunciado que el sistema actual de vivienda "está costando la vida a quienes queremos las casas para vivir" y considera que la única vía es la de "la desobediencia".

"La desobediencia es el único camino. El rentismo está acaparando, está encareciendo la vivienda. El rentismo está bloqueando nuestras trayectorias vitales, está destrozando nuestras ciudades y está condenando al país a la precariedad. Nos está costando la vida", ha recriminado.

CCOO y UGT critican "la falta absoluta de colaboración"

Mientras la gente lo ve cada vez más difícil para terminar el mes sin endeudarse de más por los altos precios de la vivienda y algunos tienen que quedarse en casa de sus padres por no poder alquilar ni una habitación, los sindicatos CCOO y UGT han criticado la "falta absoluta de colaboración" entre las administraciones.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación que las comunidades "se están poniendo de perfil". Ha reclamado a todas las administraciones públicas un "compromiso para reducir los precios de acceso a la vivienda" y se invierta más en vivienda pública.

"Ha llegado el momento en el que, desde la calle, se exija a las administraciones públicas y, particularmente, a las comunidades autónomas para reducir los precios. No puede ser que la gente hasta los 30 y tantos años no pueda vivir fuera de la casa de sus padres por el precio abusivo de los alquileres o de las hipotecas y hace falta un compromiso interinstitucional serio", ha asegurado.

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha criticado la "insumisión" de las comunidades ante un "problema social endémico". También ha asegurado que están demostrando ser "incompetentes en la materia" y hay una "falta absoluta de colaboración".

"Llevo 70 años viviendo en mi casa"

Maricarmen, la vecina de 87 años a la que quieren desahuciar de la casa en la que vive desde hace 70 años, ha ofrecido declaraciones al canal 24 Horas y ha detallado que en las próximas semanas "tengo un nuevo desahucio de los dueños de mi vivienda que es un fondo buitre, Urbagestión".

El pasado mes de octubre ya sufrió un intento de desahucio "que paramos", pero ella ha contado, igual que hizo hace unos meses a El HuffPost, que "el problema es que yo llevo 70 años viviendo en mi casa". "Tengo 87 años y yo no tengo familia directa".

"Lo que a mí me parece una salvajada es que a personas con estos problemas... Porque yo tengo un 50% de movilidad. Pero, ahora mismo, he perdido masa muscular y movilidad. Yo lo que pido es que dejen ya en paz los desahucios, que nos dejen vivir tranquilos. Porque yo con 87 años, yo ya estoy cansada", ha expuesto.