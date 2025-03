Madrid se querella contra Maroto y Belarra por sus acusaciones sobre las residencias

El Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso ha interpuesto este miércoles sendas querellas contra Reyes Maroto, Ione Belarra y Pablo Fernández por sus acusaciones contra la gestión de las residencias de Madrid durante la pandemia, que a juicio de la Comunidad "han traspasado todas las líneas rojas".

En concreto, la exministra Reyes Maroto, portavoz del PSOE-M en el Ayuntamiento de Madrid, dijo el jueves pasado que 7.291 personas mayores fueron “asesinadas” en residencias, aunque al día siguiente se retractó con un mensaje publicado en X donde admitió que "no fueron las palabras más adecuadas".

Por su parte, tanto la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, como el portavoz de esta formación, Pablo Fernández, han tildado de "homicida" y "criminal" la gestión que hizo la Comunidad de Madrid de las residencias en la pandemia.

El portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García, ha confirmado en rueda de prensa que las tres querellas se han interpuesto esta mañana ante los juzgados de Primera Instancia de Madrid y ha avisado de que "todos aquellos que falten al respeto" a Ayuso y su Ejecutivo, así como a los profesionales sanitarios, "tendrán su respuesta en forma de querella".

"No se puede insultar, no se puede vejar, no se puede acusar a un Gobierno pero tampoco a los profesionales de las residencias (...), poniendo en riesgo su propia vida para salvar la vida de otros", ha declarado García, a quien le parece "una auténtica barbaridad" acusar a la Comunidad o a esos trabajadores de "haber perpetrado un asesinato".

Y ha aseverado que ni Maroto ni Belarra "se han dirigido al Gobierno de la Comunidad de Madrid para retractarse".