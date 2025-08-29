Mañueco elude hablar de errores en su gestión de los incendios y pide no sacar rédito político: "Eran fuegos incontrolables"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha evitado asumir algún tipo de error durante su gestión de la ola de incendios que ha arrasado más de 140.000 hectáreas en su región durante los últimos días. En una comparecencia en las Cortes autonómicas este viernes a petición del grupo parlamentario socialista, el líder del PP ha sacado pecho de su operativo antiincendios y ha dicho que no es momento de sacar rédito: "El fuego no entiende ni de fronteras territoriales ni de diferencias políticas", ha dicho.

Sin entrar en grandes polémicas, Mañueco ha dado las gracias al gobierno central "por los medios que han participado en la extinción", aunque sí ha dicho que pidió hace tres años al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abordar la prevención de los incendios como una cuestión del Estado y convocar una Conferencia de Presidentes extraordinaria para abordar este reto. "Todavía estamos a tiempo de hacerlo", ha dicho, sin señalar que la próxima reunión de los barones autonómicos en Asturias incluirá precisamente este debate. "Quien piense que este es un problema local o autonómico, camina en dirección contraria a la solución", ha dicho.

El presidente de Castilla y León ha sostenido que los fuegos que han asolado la región han sido de una envergadura sin precedentes, fruto de un "cocktail perverso de altas temperaturas, sequedad extrema y fuertes vientos capaces de generar torbellinos de fuego y devastar hectáreas en pocas horas". "Estoy de acuerdo con la ministra de Defensa. Son fuegos incontrolables", ha defendido.

En ese aspecto, Mañueco ha dicho que el operativo de extinción de incendios forestales del que dispone su gobierno es el adecuado y ha asegurado que se ha reforzado en los últimos años. "Es un operativo activo las 24 horas y los 365 días del año. En 2022, suscribimos un acuerdo que ha supuesto una profunda transformación en la prevención y extinción de incendios. Dedicamos 200 millones de euros, el doble que entonces. Además, hemos mejorado las condiciones laborales del equipo y hemos reforzado los centros de mando con personal especializado. Ahora, seguiremos trabajando para continuar avanzando en más mejoras que nos permita mayor eficacia en la lucha contra los incendios. Y en cuanto a la prrevención de incendios, hemos triplicaso los recursos desde 2022. La finalidad es estar mejor preparados para los fuegos del verano. De hecho, somos la CC.AA. de toda España que más invierte en trabajos preventivos", ha defendido.

Sobre la petición de ayuda al Gobierno central, Mañueco ha desviado la responsabilidad en Alberto Núñez Feijóo - como denuncia el Ejecutivo - y ha defendido que esa petición se hizo porque las "condiciones cambiaron" el día 15 de agosto. "Hubo vientos fuertes, altas temperaturas, más incendios... Esto nos llevó a solicitar al gobierno de España más medios del Ejército para ayudar el labores logísticas o traslado de personas", ha dicho.

Pese a sacar pecho de la inversión realizada, Mañueco ha anunciado en su comparecencia la aprobación la semana que viene de un proyecto de decreto para regular la ordenación y planificación forestal, un documento que los sindicatos forestales han echado en falta durante estos días. "Para mejorar la gestión de los montes, tenerlos más limpios, desarrollar el inventario forestal continuo y facilitar el aprovechamiento sostenible, la conversación y el desarrollo rural", ha dicho.

Igualmente, el barón del PP ha anunciado que abrirá un "diálogo" con todos los sectores de la sociedad "para que puedan aportar ideas de cara a mejorar la prevención de incendios".