Manuela Carmena critica la ley del 'sólo sí es sí': "Se ha abordado con poca inteligencia"

Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid, ha criticado la ley del 'sólo sí es sí' aprobada por el Gobierno en una entrevista concedida al diario El País y publicada este miércoles.

En ella, la exregidora madrileña lamenta los efectos que ha tenido la aprobación de la norma, que está provocando rebaja de penas a violadores e incluso algunas excarcelaciones.

"Es una pena que esto se haya abordado con tan poca inteligencia", asevera Carmena, jueza de profesión hasta su jubilación.

La exalcaldesa considera que "hacer una ley no es fácil" y, por ese motivo, cree que "si produce un efecto que no querías, se modifica". No hacerlo, cree Carmena, es "una actitud de soberbia infantil", que es lo que cree que ha ocurrido.

"Yo creo que en determinados delitos tiene que haber un espacio de castigo importante para que pueda producirse un cambio de conducta, pero no soy partidaria de penas muy largas. Pero si el objetivo de la ley era endurecer las penas tienes que rectificarlo porque te ha salido mal", concluye.

Preguntada por la derogación del delito de sedición y la reforma de la malversación, Carmena se muestra contraria a ambas. "No puedes cambiar el Código Penal sin hacer antes una evaluación, exclusivamente por razones políticas, pero nos hemos acostumbrado a eso, a que una manera de hacer política es modificar leyes con criterios exclusivos de partido", afirma.