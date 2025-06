Marlaska garantiza el "éxito" en seguridad con 8.600 efectivos en la cumbre de la ONU y confía en avances en solidaridad

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que el dispositivo de seguridad desplegado con motivo de la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo será un "éxito", gracias a la participación de 8.600 efectivos. Asimismo, ha expresado su deseo de que esta cita internacional sea también "un éxito en términos de avance hacia la solidaridad global y el desarrollo sostenible".

Así lo ha expresado el ministro durante una atención a medios celebrada con motivo de la reunión plenaria del Centro de Coordinación (Cecor), encargado de coordinar el dispositivo policial que garantizará la seguridad durante la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, que se celebrará del lunes 30 de junio al jueves 3 de julio, en Sevilla.

En relación con esta cita, el ministro ha expresado su deseo de que se continúe "avanzando de forma decidida en el desarrollo sostenible y en la consecución de los 17 Objetivos de la Agenda 2030". En este sentido, ha destacado que "la sociedad global cuenta con una visión y una acción importante para actuar", especialmente "en un momento políticamente crucial, en el que el compromiso es más necesario". Asimismo, ha subrayado que "la financiación es un elemento clave para lograr avances significativos en el cumplimiento de estos objetivos".

En concreto, ha detallado que del total de 8.600 efectivos desplegados para esta cita, 6.000 pertenecen al Cuerpo Nacional de Policía, 1.500 a la Guardia Civil, 550 a las Fuerzas Armadas y 220 a las policías municipales. A este dispositivo se suman también los servicios de bomberos, emergencias sanitarias, protección civil y voluntariado, a quienes ha agradecido expresamente su labor y compromiso.

Al hilo de lo anterior, Marlaska ha explicado que se ha desplazado a Sevilla con el objetivo de "analizar y conocer de primera mano el estado del Plan Especial de Seguridad activado por la Secretaría de Estado de Seguridad". En este sentido, ha señalado que "ya nos encontramos en la fase crítica de dicho plan, con el nivel máximo de alerta activado para garantizar el desarrollo seguro de esta reunión".

Asimismo, el ministro del Interior ha agradecido el esfuerzo y la coordinación entre instituciones, destacando la colaboración de la Presidencia del Gobierno, la Secretaría de Estado de Seguridad, el propio Ministerio del Interior, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y el Ministerio de Defensa, así como del conjunto del Ejecutivo Central. También ha expresado su agradecimiento a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Sevilla, y ha subrayado "la cooperación ineludible y fundamental con las Naciones Unidas y su Departamento de Seguridad".

En este contexto, ha recordado que el Gobierno ya ha colaborado previamente con Naciones Unidas en la organización de grandes eventos, como en diciembre de 2019 con la 25ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), que "fue un ejemplo de implicación, profesionalidad y de la capacidad de nuestro país para afrontar con éxito este tipo de citas internacionales", ha señalado.

En este sentido, se ha mostrado convencido de que "esta conferencia será un verdadero éxito desde el punto de vista de la seguridad", gracias a "la capacidad y profesionalidad sobradamente acreditadas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los distintos departamentos ministeriales y las administraciones implicadas, cuya eficacia demuestran a diario". Además, ha destacado que, con el objetivo de que todo esté "absolutamente coordinado" desde este domingo, ya se han celebrado más de 70 reuniones de coordinación entre todas las instituciones y organismos involucrados en el dispositivo de seguridad.

Por último, ha concluido que "sería fundamental que esta cita también se convierta en un éxito en lo que realmente importa: el desarrollo y el avance en los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel global". Además, ha añadido que "todos somos importantes para seguir avanzando en la solidaridad mundial y garantizar que ese desarrollo sea verdaderamente sostenible". "Tenemos grandes retos y una gran responsabilidad para que, como sociedad, logremos ese éxito", ha subrayado.

Muestra "confianza plena" en la Justicia antes de la declaración de Cerdán este lunes

El ministro del Interior ha trasladado también "confianza plena en el desarollo de los procedimientos judiciales" antes de la declaración como imputado este lunes ante el Tribunal Supremo del que fuera ex secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, por su presunta implicación en una supuesta trama de cobro de comisiones a cambio de contratos de obra pública.

"No espero nada en la declaración judicial, como en cualquier otra", ha expresado el ministro al ser preguntado en este sentido sobre la comparecencia del ex número 3 de la formación socialista. "No me corresponde, creo, valorar la misma", ha continuado Grande-Marlaska, además de afirmar que el Gobierno está "absolutamente implicado" en la lucha contra la corrupción, "en los mismos términos que el ministerio del Interior y las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado".

En concreto, Cerdán declara mañana como imputado a raíz del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le sitúa, junto al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y su ex asesor ministerial Koldo García, en el epicentro de una presunta trama de cobro de comisiones. El denominado 'informe Cerdán' se conoció el pasado 12 de junio, provocando que el afectado dimitiera ese mismo día como secretario de Organización y anunciara que renunciaría también al acta de diputado, algo que acabó formalizando días después, el 16 de junio.

Por otro lado, tras ser cuestionado sobre si el Gobierno debería de pedir "disculpas" a la UCO por sembrar "dudas" en torno a esta unidad, marco en el que también se le ha señalado el "bulo" reciente publicado sobre la supuesta intención de un ex capitán de colocar una bomba lapa al presidente, Pedro Sánchez, ha asegurado "no conocer" ninguna manifestación de ningún miembro del Gobierno que hubiera puesto "en tela de juicio o en duda" cualquier informe la UCO, sino más bien "todo lo contrario".

Según Grande-Marlaska, se han manifestado por parte de "quien fundamentalmente corresponde, la directora de la Guardia civil, desde la Secretaría de Estado y Seguridad y el ministro del Interior, "el apoyo firme a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado a todas las unidades, la Policía Nacional, la Guardia Civil y evidentemente a la UCO en el desarrollo de sus investigaciones".

Además, ha subrayado que "en estos siete años" el Gobierno de Sánchez ha duplicado el número de efectivos en la UCO, al pasar "de 300 en junio de 2018 a más de 550 al día de hoy". Igualmente, ha sostenido que "hemos duplicado el presupuesto también en las inversiones en medios materiales", y que "hemos aprobado ya una nueva orden firmada por el director adjunto operativo de la Guardia Civil para 150 efectivos nuevos".

También ha asegurado que "las plazas cubiertas dentro de la UCO, aparte de ser más, han pasado de un 80% a un 96%". "Quizá eso es debido a que trabajar en la UCO es ahora mucho más atractivo. Y mucho más atractivo no solo por medios, sino igual también por independencia", ha defendido.