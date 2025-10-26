Mazón acompañó a Maribel Vilaplana al aparcamiento tras la comida en El Ventorro la tarde de la DANA

Cuando faltan tres días para que se cumpla el primer aniversario de la DANA que dejó 229 víctimas mortales, la gran mayoría en la provincia de Valencia, siguen apareciendo nuevas informaciones sobre los pasos del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, aquella tarde.

Mazón acompañó a la periodista con la que comió aquel día, Maribel Vilaplana, hasta donde ella tenía aparcado su coche al salir de El Ventorro. Este es un detalle de la cronología del presidente valenciano que aún no se conocía y que ha adelantado el diario Levante EMV y que ha confirmado El País. Y todo a pesar de que en una entrevista Mazón no dijo que había ido al parking y que Vilaplana, en su carta, habló de "despedida" antes de salir del restaurante en el que comieron juntos aquel día.

Una fuente autorizada por la periodista ha confirmado a El País que, tras acabar la larga sobremesa de casi cuatro horas, Mazón la acompañó sobre las 18.45 horas hasta el cercano parking público, situado en la Glorieta de la Paz, a menos de cinco minutos andando desde el El Ventorro. Todo ello ocurrió mientras la situación en muchas zonas de la Comunidad Valenciana ya era crítica por las consecuencias de las inundaciones.

La periodista remitió el pasado 5 de septiembre una carta a los medios de comunicación en la que aseguró que salió del restaurante entre las 18:30 y las 18:45 horas, pero no precisó que lo hiciera con el president de la Generalitat. Una fuente autorizada de la periodista ha señalado a EFE que omitió este detalle al considerarlo "intrascendente", ya que el aparcamiento está al lado del restaurante.

La misma fuente dice que "lo normal" es que salieran juntos y le acompañase al aparcamiento "que está a unos 200 metros", y añade que no se puso en la carta porque no se consideró un dato relevante.

Por su parte, fuentes de la Generalitat han informado a EFE de que el president salió de El Ventorro a las 18:45 horas junto a la periodista, la acompañó al aparcamiento, ubicado en la glorieta de la Paz, y de allí se fue solo al Palau de la Generalitat, andando por la calle La Paz.

La jueza de Catarroja que instruye la causa penal por la gestión de la dana ha citado a declarar a la periodista Maribel Vilaplana el próximo 3 de noviembre a las 9:30 horas.

¿Qué opinan los valencianos de Mazón un año después de la DANA? El HuffPost sale a las calles de Valencia para preguntar a sus habitantes por su opinión acerca del president de la Generalitat un año después de la tragedia del 29 de octubre de 2024. "Que tenga dignidad y que se vaya", parece el sentir unánime.