¿Qué opinan los valencianos de Mazón un año después de la DANA? 

La indignación sigue sembrada en las calles de Valencia a pocos instantes del primer aniversario de la tragedia que desoló todo el territorio aquel 29 de octubre de 2024. La DANA dejó un total de 229 muertos en uno de los días más oscuros de la historia reciente. En ese momento, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, se colocó en el foco por desaparecer durante los momentos claves del desastre. Un año después, el enfado de los valencianos sigue latente al ser preguntados por él y su gestión.

"Horrible y funesta", son las primeras palabras que le vienen a la cabeza a uno de los vecinos de la capital. No es al único, los adjetivos de aquel día van en la misma línea a la mayoría de personas que El HuffPost ha encuestado. El único tono más amable fue un "lo tendría que haber hecho mejor, pero hizo lo que pudo".

"Se me llevó el coche el agua y esta subió hasta el cuarto peldaño de mi casa. Viví en directo la DANA", explica el mismo vecino a este periódico. "Intentó excusarse al principio con mentiras. Lo que creo que ni yo ni la mayoría de valencianos entendemos es por qué sigue ahí. Todos en Valencia tenemos un amigo o familiar o nosotros mismos hemos vivido esa situación y que ese señor siga ahí no es entendible. No nos representa en absoluto y no debería estar ahí", dice otra valenciana mostrando una indignación compartida por muchos.

El sentir unánime señala que Mazón no asumió su responsabilidad el día de la tragedia. "Cuando uno tiene una responsabilidad de esa magnitud debería asumirla y no lo hizo", dice otra de las vecinas. "Conozco mucha gente que pasó lo de la DANA y me duele mucho porque he visto lo que han pasado, pero hablar mal de él o juzgarlo lo dejo a quienes tienen que hacerlo", explica un extranjero que lleva viviendo durante años en la ciudad del mediterráneo y que es consciente de la situación. "Estaba reunido, sabía lo que había y luego dice que no sabe nada", expresa indignado otro de los vecinos.

La tensión incrementa cuando se les pregunta qué le dirían a Carlos Mazón si le tuvieran delante. "Le diría de todo porque lo que este hombre ha hecho es innombrable. No ha estado a la altura de las circunstancias", asegura un valenciano a este periódico. Todo ello va acorde con la encuesta publicada este mes de octubre en el diario El País que resaltaba que hasta un 71% de la población valenciana quiere la dimisión del presidente de la Generalitat debido a la gestión de la DANA. La cifra incluso también es significativa en el Partido Popular, donde más de la mitad de los votantes.

"¿Cómo puede dormir teniendo 229 muertos en su conciencia?" Vecina de Valencia

"Que espabile y que se vaya o que se vaya y espabile", es otra las frases más repetidas en las calles valencianas por los vecinos. "Deje su labora otra persona que lo pueda hacer. No continúe ahí porque lo está haciendo mal", también es bastante común entre la ciudadanía que mira a los acontecimientos de hace un año con rabia e impotencia. La pregunta de otra de las valencianas encuestadas por este periódico resuena todavía: "¿Cómo puede dormir teniendo 229 muertos en su conciencia?".

"Que tenga un poquito de vergüenza y que se vaya. Me imagino que a él no le habrá tocado a nadie de su familia, pero ha habido gente que ha estado muerta tres días en sus casas. Lo conozco bien de cerca. Muertos, ahogados y muertos", cuenta otra valenciana emocionada que pide al president de la Generalitat que se vaya. "Intenta tener un poco de empatía que para ser político es necesaria, pero no la tiene. Prefiere el dinero a lo demás", sentencia.

La DANA sigue afectando a toda la ciudadanía de la Comunitat Valenciana. Muchos de ellos perdieron sus casas, negocios, familiares y amigos y todos apuntan a la misma dirección: Carlos Mazón. Ahora, un año después, la ciudad se prepara para un funeral de Estado en el que, previsiblemente, asistirá el president y muchas de las autoridades para homenajear a las 229 personas fallecidas y sus familias y allegados. Mientras tanto, el pueblo valenciano sigue pidiendo en su gran mayoría la dimisión del máximo responsable aquel día.