Moncloa intenta poner el foco en las decisiones frente al "ruido" en la coalición: "Paciencia"

“El Gobierno de la gente”, se suele leer en las traseras de cada acto de partido de Pedro Sánchez. El presidente intenta reforzar su perfil más cercano, mostrándose empático, como uno más. Desde hace algunas semanas, Moncloa distribuye imágenes de Sánchez con personas de colectivos que se han beneficiado de las políticas puestas en marcha por el Ejecutivo. Este lunes, se le vio sonriente junto a cuatro jóvenes en Fuenlabrada para hablar de becas y explicar el aumento en el presupuesto de las mismas, que se aprueba en el próximo Consejo de Ministros.

Moncloa quiere trasladar así el mensaje de que el Gobierno está haciendo cosas que repercuten positivamente en el día a día de muchos ciudadanos, aunque el ruido por el permanente choque con Unidas Podemos lo abarque prácticamente todo. En víspera del aumento del Salario Mínimo Interprofesional, por ejemplo, Sánchez se trasladó a Parla para charlar con otros dos jóvenes trabajadores que se iban a beneficiar de ello. A Moncloa se le olvidó informar de que Oscar, uno de esos chicos, es el hermano de un cargo socialista. Y no es el único caso parecido.

"El ruido a veces es ensordecedor y, lamentablemente, en muchas ocasiones lo alimentan nuestros propios socios de Gobierno"

Es la fórmula que ha encontrado el Ejecutivo para poner el foco “en lo importante” y en un marco controlado, lejos de posibles abucheos o insultos como los que ha recibido el presidente cuando pisa la calle. “Se están haciendo cosas muy buenas pero que no llegan. El ruido a veces es ensordecedor y, lamentablemente, en muchas ocasiones lo alimentan nuestros propios socios de Gobierno. Están en su campaña de supervivencia y no les importa dañar a toda la izquierda”, se exaspera un destacado cargo socialista, en conversación informal con El HuffPost.

Coincide, de hecho, con la propia opinión de Sánchez, desvelada a un grupo de periodistas sin cámaras delante en su última gira europea. Si Irene Montero mantiene la tensión política por la reforma de la ley del sólo sí es sí, lamentó, es porque estamos en precampaña electoral y necesita de “visibilidad”. Por ello, también, en Moncloa creen que Unidas Podemos se lanzó a plantear nuevas medidas para reducir el coste de la cesta de la compra, al margen de los planes formales del Ejecutivo.

Moncloa se desvinculó -el partido morado propuso una bonificación del 14% para una cesta de 20 alimentos básicos- y Luis Planas se apresuró a convocar a los representantes de la alimentación, con los que se vio el lunes en el ministerio. En esa reunión, Planas, de perfil serio y bastante respetado en el sector, pidió a sus interlocutores “un esfuerzo” para que la rebaja de costes que ya se ha registrado en el mercado se traslade a la cesta de la compra, convertida en una auténtica pesadilla para muchas familias.

Y se quedó ahí. Ni una medida nueva y, ni mucho menos, ni una crítica pública a los representantes de los supermercados, en la diana de Unidas Podemos. Prácticamente en paralelo, desde el partido morado se les llamaba “saqueadores”, “especuladores” y “capitalistas despiadados”. “El PSOE tiene que entender que no se puede pedir a los saqueadores de los Supermercados que bajen los precios”, en palabras de Pablo Fernández, portavoz de UP, abriendo así otra brecha con el ala socialista.

En el PSOE ya no se andan con medias tintas sobre la razón por la que el partido morado no rebaja la tensión: “Estamos a menos de cien días de la contienda electoral de municipales y autonómicas”

“Paciencia”, afirmó Planas, en lo que bien parecía un desahogo de muchos socialistas tras intensos días de batalla en el seno del propio Ejecutivo. “Existen razones para pensar que el IPC de los alimentos ha tocado techo”, según el titular de agricultura, que emplazó a persistir “en las medidas adoptadas”. Esto es, a priori, se descartan nuevas decisiones, como ampliar la bajada del IVA a carnes, pescados y conservas, como propone el sector y lleva también tiempo solicitándolo el Partido Popular.

Cada vez que se le pregunta, Sánchez asegura que el Gobierno de coalición no está en riesgo, que no será él quien rompa definitivamente los puentes. Si bien, en el PSOE ya no se andan con medias tintas sobre la razón por la que el partido morado no rebaja la tensión: “Hay que enmarcarlas en el contexto (…) estamos a menos de cien días de la contienda electoral de municipales y autonómicas”, respondió Pilar Alegría. “Paciencia”, en palabras del titular de Agricultura.