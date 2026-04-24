Los obispos se oponen a la "prioridad nacional" de PP y Vox: "Prioridad de Evangelio"

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán, y el director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española, Josetxo Vera

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, ha pedido "prioridad de Evangelio" frente a la "prioridad nacional" que propone Vox y ha asegurado que la Iglesia "no estará nunca" de acuerdo con medidas que traten de "excluir o anular al otro".

"La Iglesia no se mueve a nivel de eslogan, ni de este, ni de ninguno. La realidad de la Iglesia es mucho más amplia, más rica. Menos todavía cuando, de un lado, se quiere anular, excluir, eliminar al otro. En eso la Iglesia no está, ni puede estar, ni estará nunca. Nuestra mirada y nuestra prioridad es el Evangelio", ha subrayado García Magán, este viernes, en una rueda de prensa tras la 129 Asamblea Plenaria que ha reunido a todos los obispos españoles esta semana en Madrid.

El portavoz de los obispos ha asegurado que "la dignidad de la persona humana es intocable, irrenunciable y no se puede reducir" y ha lamentado que "la política se mueve mucho a golpe de eslóganes y reclamos publicitarios que buscan una polarización".

Frente a esta "polarización", el obispo ha apostado por el criterio del "amor al prójimo" no solo al que es del mismo partido o religión. "El criterio evangélico está por encima de cualquier otra consideración y la Iglesia tiene el compromiso de estar cerca de unos y otros", ha remarcado.

Además, sobre la intención de Vox de eliminar ayudas a Cáritas y otras organizaciones que ayudan a las personas migrantes, ha insistido en que "esto es un claro ejemplo" de que se mueven "a golpe de ideología, a golpe de polarización y de eslogan" y, en su lugar, ha reclamado un análisis "sereno y realista de las cosas".

Además, ha defendido al obispo de Canarias, José Mazuelos, que el pasado miércoles pidió empatía con las personas migrantes, sugiriendo que a muchos habría que "meterlos en un cayuco cinco días sin comer" para que se pusieran en su piel, y ha acusado de "injuria" al presidente de Vox, Santiago Abascal, cuando acusó a los obispos de "hacer negocio con la inmigración ilegal".

"Entra en el ámbito de la pura posición ideológica porque no se basan en la verdad, se basan en la falsedad incluso en un ámbito ya de injuria, decir que hay enriquecimiento donde no lo hay entra en un ámbito delicado", ha advertido García Magán.