Wyoming ironiza tras escuchar estas palabras de Ayuso sobre la propuesta de Vox: hasta le manda un mensaje

El Gran Wyoming ha ironizado en su programa de laSexta, El Intermedio, sobre las palabras que ha pronunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, respecto a la prioridad nacional que tanto ha sonado en los últimos días al ser una exigencia de Vox.

Primero ha sido su compañera Sandra Sabatés la que ha introducido el tema diciendo que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "parece haber dado el visto bueno a esta política", mientras que otros líderes del partido como Juanma Moreno o la propia Ayuso, "siguen desmarcándose".

Entonces, han emitido las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid durante la Asamblea. "Hoy mismo, Ayuso, a la vez que atacaba a la regularización de migrantes, ha contestado a Vox asegurando que la llegada de extranjeros no perjudica a los españoles", ha narrado Sabatés.

Las palabras de Ayuso han sido las siguientes: "No mientan, nadie deja atrás a ningún español, no es verdad, exigimos mínimos de empadronamiento, años mínimos de empadronamientos".

"Ninguna persona extranjera deja a ningún español fuera de absolutamente nada porque hay ayudas que son ilimitadas, como por ejemplo las que están destinadas a las madres. También fomentamos la escolarización y formación para el empleo porque a Madrid se viene a ser uno más porque esto siempre ha sido así aquí en Madrid", ha afirmado Ayuso.

La reacción de Wyoming

Wyoming, tras escuchar estas palabras, ha ironizado al respecto mientras sonaba de fondo la canción Clandestino, de Manu Chao: "Esta sí que no la vimos venir, Ayuso se ha vuelto perroflauta".

"Tenga cuidado, señora Ayuso, que cualquier día le dicen que si tanto le gustan los migrantes que los meta en su casa", le ha dicho Wyoming, que le ha soltado una última pulla: "Aunque tampoco creo que le importe, en el cuarto de la plancha del ático le cabe medio Camerún".