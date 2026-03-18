Mónica García da por "seguro" que el decreto de Irán incluirá medidas para vivienda y Bolaños le replica: "No tan seguro"

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha señalado que "seguro" que el decreto ley que el Gobierno aprobará el viernes por la guerra en Irán incluirá medidas de vivienda, si bien el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, le ha precisado: "No tan seguro".

Ambos ministros han dejado ver sus diferencias en los pasillos del Congreso, a su salida del Pleno de control al Gobierno, a raíz del contenido de ese decreto que el Gobierno aprobará el Consejo de Ministros extraordinario previsto para el viernes.

En concreto, los periodistas han preguntado a Bolaños si ese decreto ley, que incluirá medidas para proteger a la población de los efectos económicos derivados de la guerra como reclaman algunos socios, contemplará también cuestiones de vivienda. De hecho, Sumar y otros aliados de izquierda exigen prohibir desahucios a personas vulnerables y prorrogar los contratos de alquiler que vencen este año y el siguiente.

Pero, en lugar de contestar Bolaños, ha sido la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid la que se ha adelantado respondiendo por detrás con un "seguro". Sin embargo, el dirigente socialista ha reaccionado rápido y ha apostillado: "No tan seguro diría yo. Vamos a trabajarlo".

Según señalaba ayer El HuffPost, la propuesta que el PSOE ha puesto sobre la mesa a Sumar es la de topar al 2% la actualización del precio de los alquileres residenciales firmados antes de la entrada en vigor de la ley de vivienda (26 de mayo de 2023).

El tope extraordinario del 2 % que proponen los socialistas ya se aprobó en 2022 -vinculado a la guerra de Ucrania- y estuvo vigente, mediante prórrogas, durante 21 meses, hasta finales de 2023. El Tribunal Supremo, en una sentencia del pasado enero, avaló la constitucionalidad de esta medida, que en Sumar consideran "absolutamente insuficiente".

Desde Sumar critican que el tope del 2 % no tiene "impacto real", mientras que los socialistas consideran que esta medida protege a los inquilinos de eventuales picos inflacionistas que pudieran derivarse en el futuro de la guerra en Oriente Próximo.

Otras socios del gobierno en el Congreso, como ERC o Bildu, también están a favor de la prórroga, al igual que CC.OO., el sindicato de inquilinas u organizaciones como Aministía Internacional.