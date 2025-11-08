Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Montero asegura que el Gobierno intentará negociar "voto a voto" cada iniciativa hasta que se agote la legislatura
Montero asegura que el Gobierno intentará negociar "voto a voto" cada iniciativa hasta que se agote la legislatura

Ha recordado que el propio presidente ya "zanjó hace tiempo" el debate sobre un posible adelanto electoral y que su único objetivo ahora es "agotar la legislatura".

Andrea Cadenas de Llano Sosa
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, en una imagen de archivo
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, en una imagen de archivoEuropa Press via Getty Images

El Gobierno negociará cada proyecto "voto a voto" a pesar del bloqueo de Junts. Así lo ha confirmado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, quien ha aclarado este sábado que el Ejecutivo tiene la intención de continuar con la segunda mitad de la legislatura hasta "agotar el mandato".

Las declaraciones de Montero han tenido lugar durante su visita a la Feria del Jamón Ibérico de Los Pedroches en Villanueva de Córdoba (Córdoba), donde ha querido recordar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya "zanjó hace tiempo" el debate sobre un posible adelanto electoral y que su "única voluntad es agotar la legislatura", pues disponen de una "hoja de ruta, capacidad y compromiso para continuar gobernando", lo que incluye también los presupuestos generales del Estado.

En cuanto al bloqueo de Junts y la relación con la formación, la socialista ha defendido que el partido independentista "no dio apoyo a la legislatura", sino "a la investidura", por lo que cada proyecto tendrá que someterse a una negociación específica, algo que ha dejado claro "nunca fue fácil desde el inicio". 

"Cada grupo requiere un trabajo propio, también Junts. Pero hemos sacado adelante más de cuarenta iniciativas legislativas pese a la complejidad del Congreso", ha subrayado la vicepresidenta, que ha querido destacar que el Ejecutivo es "un socio fiable" que siempre cumple los acuerdos que han negociado con los diferentes partidos. 

"A veces las cosas van más lentas de lo que quisiéramos, pero acompañamos a los tiempos", ha dicho Montero, que ha querido asegurar que el Gobierno sigue trabajando en los presupuestos generales del Estado y que buscará "el apoyo de todos los grupos", pues cree que las cuentas "serán buenas para el conjunto del país".

