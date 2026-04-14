La regularización de migrantes, desgranada: pasos y plazos de una norma histórica para más de 500.000 personas

Ya lo anunciaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta mañana. "Hoy, de nuevo, siento orgullo de ser español", ha trasmitido a la población en una carta motivada por la regularización extraordinaria de migrantes que se ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros y que saldrá reflejada el miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Se trata de un camino forjada por miles de personas y asociaciones que llevan años trabajando para que este día sea histórico. Según baraja el Ejecutivo, más de medio de millón de personas podrán acogerse a este derecho y, según el informe del Consejo de Estado, la cifra podría ascender hasta 750.000.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz, ha sido la encargada de presentar la medida aprobada por el Gobierno en rueda de prensa. "Para mí es uno de los grandes hitos de esta legislatura, la convalidación definitiva de regularización extraordinaria de miles de personas que conviven con nosotros, con sus hijos y que a partir de hoy gozarán de plenos derechos y obligaciones", ha asegurado.

La ministra ha defendido que la medida cuenta con una "triple legitimidad: social, política y económica". En el plano social, ha destacado que la iniciativa ha reunido más de 700.000 firmas de apoyo. En el ámbito político, ha subrayado que la norma sale adelante adelante con el respaldo mayoritario del Parlamento a excepción de un partido (Vox). Y, en términos económicos, ha recalcado que cuenta con el apoyo tanto de la patronal como de los sindicatos, así como de sectores clave como la agricultura y el transporte.

Saiz ha asegurado que, antes de su aprobación, la norma ha cumplido "con toda la legalidad y los avales necesarios" para garantizar su viabilidad. Ha explicado que este proceso permitirá a los solicitantes obtener un número de la Seguridad Social, acceso a la tarjeta sanitaria y un permiso de residencia, facilitando así "una integración plena".

La ministra ha reconocido que existe una alta expectativa en torno a esta medida y ha afirmado que el Gobierno estará "a la altura" para garantizar que todas las personas puedan acceder al proceso. En este sentido, ha puesto en valor la colaboración ciudadana y mediática, así como la habilitación de 450 oficinas con personal preparado para gestionar las solicitudes.

Asimismo, ha defendido el impacto positivo de este tipo de iniciativas, recordando que en procesos anteriores se han registrado mejoras en el empleo, la economía y la convivencia. "Nuestra prosperidad está unida a la gestión de la migración", ha afirmado subrayando que la aportación de las personas migrantes contribuye al crecimiento económico y responde a "un acto de coherencia ética y justicia social". "Hoy somos un país mejor", ha concluido la ministra.

Procedimiento y plazos

Los migrantes podrán empezar a solicitar la regularización desde el jueves 16 de abril de forma telemática y ese mismo día podrán pedir cita para hacerlo presencialmente, aunque no será hasta el día 20 cuando podrán acudir en persona a formalizar su petición. Además, las personas que serán aceptadas deberán estar en España desde antes del pasado 1 de enero y haber acumulado cinco meses de residencia en el país de forma ininterrumpida tal y como ya adelantamos en El HuffPost.

Para terminar con esta situación irregular de tantas personas en el país, el ministerio de Saiz ha habilitado oficinas de la Seguridad Social, al menos una en cada provincia; de Correos, Extranjería además de que será la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería, dependiente del Ministerio y con sede en Vigo, quien resuelva las peticiones.

Cómo queda finalmente la norma

Antes de que se anunciara en el Consejo de Ministros, la norma todavía tenía algunos puntos que no estaban claros ni siquiera para las propias asociaciones que han formado parte del proceso. Uno era si podrían beneficiarse de la medida los solicitantes del estatuto de apátrida. Finalmente, Elma Saiz ha confirmado que no podrán beneficiarse de la regularización ya que, ha defendido, estos no se encuentran en situación irregular y disponen de un estatuto específico en base a su situación. Además, ha defendido que "no habrá desprotección".

Otro de los puntos que se encontraban en el aire era el certificado de antecedentes penales que, debido a los orígenes de alguno de los migrantes, resulta complicado de obtener. El Gobierno finalmente endurecerá los requerimientos para obtener la regularización. En caso de que transcurra un mes desde la solicitud del certificado, el Ministerio de la Presidencia tratará de conseguirlo por vía diplomática y se darán tres meses de espera.

Aunque el ministerio ha habilitado procesos extraordinarios debido a la enorme expectativa de solicitudes, sólo el tiempo y la puesta en práctica podrá definir si los recursos empleados han sido los suficientes y si el plazo permite que la regularización alcance al mayor número de personas posibles. Aún así, desde el Ejecutivo no plantean ampliar la fecha que ya está marcada para el próximo 30 de junio.