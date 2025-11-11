Ni una respuesta, tan sólo preguntas: comisión de indignación en Les Corts con el discurso preparado de Mazón

La comparecencia de Carlos Mazón en la Comisión de Investigación de la DANA ha dejado un regusto amargo en Les Corts y fuera de ellas. Lejos de ofrecer explicaciones o asumir responsabilidades, el president en funciones ha optado por un discurso cerrado y premeditado, ignorando las preguntas de los grupos parlamentarios y, sobre todo, la voz de las víctimas. Su intervención, más política que institucional, ha evidenciado la falta de voluntad por esclarecer lo ocurrido en una de las mayores tragedias de la historia reciente de la Comunidad Valenciana. Mientras en el exterior se reclamaba justicia, en el interior se consolidaba la sensación de impunidad. La sesión, que debía servir para rendir cuentas, se ha convertido en un símbolo de la distancia entre el poder del Consell y la ciudadanía que sigue esperando respuestas un año de aquella herida que sigue sin cerrarse ni cicatrizar.

"Siempre he tenido en consideración y como prioridad a las víctimas", ha dicho el president en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en la Comisión de Investigación de la DANA celebrada este martes en Les Corts. Mientras tanto, las víctimas se encontraban en el exterior del edificio expresando cánticos como "Mazón a presó, Consell dimissió", o "No son muertos, son asesinados". La indignación de la calle no ha tardado en llegar al interior después de una intervención que ha roto completamente con la dinámica habitual de este tipo de procedimientos. Se ha tratado de la primera vez que ha comparecido Mazón después de que presentase su dimisión el lunes 3 de noviembre, más de un año después de la tragedia que dejó 229 fallecidos.

El protocolo de estas comisiones es de sobra conocido: explicar las actuaciones para la recuperación social y económica de todas las zonas afectadas, recibir las preguntas de los grupos parlamentarios y responderlas. Sin embargo, todo ello no estaba en los planes de Mazón que ha hecho caso omiso a los cuestionarios de los portavoces y ha presentado ante la cámara un discurso preparado con antelación. "Las responsabilidades mías y del Consell ya están asumidas. Creí que era mi deber trabajar para la comunidad y en su reconstrucción", ha comenzado el president en funciones alegando que "poco podía hacer" en la emergencia del 29 de octubre de 2024. Incontables son las preguntas que ha eludido, al igual que los aspavientos y reclamos de los presentes incrédulos ante lo que estaban presenciando.

Las responsabilidades y las respuestas que se podrían llegar a esperar han sido opacadas por la hoja de ruta de Vox, el Partido Popular y el propio Mazón. Su objetivo era otro: el de apuntar al Gobierno de España. "Mis errores han servido para transmitir una imagen de lejanía de la emergencia. Mi persona sigue siendo la gran excusa política de las causas de la tragedia y para eludir la responsabilidad del Gobierno en la tragedia. El centro de emergencias hizo todo lo que estaba en su mano", ha leído el president en los folios preparados. En los papeles de las mesas del grupo de la extrema derecha y de los populares, las intervenciones iban hacia el mismo sentido.

"Sánchez creó víctimas VIP y víctimas de graderío: unas van al Congreso y otras no por no ser afines. Compromís y PSOE utilizan a las víctimas para obtener rédito político", ha llegado a decir Fernando Pastor, del PPCV. José María Llanos, de Vox, ha asentido durante la intervención del president y ha afirmado que "ha sido víctima de una cacería de la izquierda". De hecho, ambos grupos han sido los que han negado la asistencia de las víctimas a la comisión.

Pedro Sánchez y otros ministros no han sido los únicos en recibir las críticas de Mazón. De nuevo, la AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar han protagonizado una parte consustancial de la narrativa. Al igual que el discurso que ha mantenido en el último año, el president acusa a ambas instituciones de "falta de información" durante la tragedia. Además, ha enumerado las diferentes autoridades que no le llamaron aquel 29 de octubre como el ministro de Interior, la de Defensa, el de la UME, Protección Civil, ni la delegada del Gobierno presente en el Cecopi, ni de la AEMET... "Quizá no me llamaron porque operativamente poco tenía que aportar yo a la emergencia", se ha justificado.

Las incógnitas sobre dónde estaba y qué hacía entre las 18:57 y las 19:34 se han presentado, pero (sorpresa) han quedado sin responder. Esas horas son determinantes porque no se realizó ninguna llamada, la alerta tampoco había sido enviada y ya decenas de personas se encontraban ahogadas en la peor tragedia de la historia de la Comunidad Valenciana. Entre la complicidad de Mazón, los populares y Vox, el punto disonante lo han protagonizado los portavoces José Muñoz, del PSPV-PSOE, y Joan Baldoví, de Compromís que presenciaban atónitos la estrategia adoptada por el president en funciones y los grupos del Gobierno autonómico. "Lo que acabas de hacer es una burla a las víctimas, al pueblo valenciano y a esta comisión", le decía el propio Baldoví indignado.

"Eres un peligro público. Un presidente que sabe que su pueblo se está ahogando y no se levanta de la mesa ni se va pitando, que no lo suspende todo para intentar hacer lo que sea por su pueblo, es un peligro público". En un sentido similar se ha dirigido el socialista: "Es indigno lo que acabas de hacer, que seas capaz de evitar cualquier tipo de respuesta, ¿no vas a contestar nada de lo que hiciste el 29-O? No vas a decirlo, ¿te vas a ir dejando a la gente con todo el dolor?. Dices que tienes la mano tendida, la tienes abierta de los bofetones que llevas dando a las víctimas. Preferíamos que ese día hubieses estado incomunicado. Por tu bajo nivel, reconozco que lo hubiese preferido. Bloqueaste todo".

Durante las palabras del president, los gritos y cánticos en su contra protagonizaban los alrededores de Les Corts en el que víctimas incidían en que la dimisión no era suficiente y que la comisión estaba "hecha a medida" para salir ileso. "Necesita seis asesores porque no va a decir la verdad", ha dicho Rosa Álvarez, otra de las víctimas de la tragedia. Baldoví y Muñoz le han instado a que Mazón acuda ante la jueza de Catarroja —que ya ha solicitado su presencia hasta en tres ocasiones—, que renuncie al aforamiento para que pueda ser imputado y que sea honesto "por primera" vez desde que comenzó el infierno de la DANA que dejó 229 personas fallecidas y una herida irreparable en todo el territorio valenciano. Una breve aparición que ha finalizado con 6 minutos de intervención de Mazón en la que todas las respuestas que buscaban estaban en "fuentes abiertas" y, si no, se trataban de "conjeturas irrelevantes".

La nueva parada de Mazón será el día 17 de noviembre, en el Congreso de los Diputados. Una nueva comisión en la que, visto lo visto, se espera que las dudas que siguen vigentes en la memoria de todos los valencianos sigan presentes. Las dos principales asociaciones de víctimas de la DANA protestarán ante las puertas de la Cámara Baja. Dicha acción también tendrá lugar a la misma hora —10 de la mañana—en Las Corts para aquellos que no puedan desplazarse a Madrid. Un movimiento de las víctimas que se lleva sucediendo desde hace más de un año en busca de la verdad, justicia y reparación.