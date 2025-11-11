"No hables aquí, habla en Catarroja": todo lo que las víctimas de la DANA han gritado mientras comparecía Mazón

Carlos Mazón ha dado su versión del día de la DANA en una comparecencia en Les Corts este martes. Sin profundizar en su responsabilidad desviando las respuestas del resto de grupos políticos, el aún presidente de la Generalitat Valenciana ha saldado su 'rendición de cuentas' con poco que contar. Pero fuera eran muchas las voces que exigían algo más que la lectura de un texto al resto de diputados.

Decenas de familiares y seres queridos de muchas de las víctimas mortales por la DANA del 29 de octubre de 2025 se han concentrado a las puertas del Parlamento bajo el alegato de "aquí está el pueblo valenciano". Durante largo rato se han sentido sus gritos de rabia contra Carlos Mazón, tras cuya dimisión piden ir más allá, al reclamo de "Mazón a prisión".

Las asociaciones de víctimas han calificado de "paripé" la declaración de este martes. "Donde tiene que ir a declarar es ante la jueza", han añadido los portavoces de la convocatoria, que prometían su intención de continuar con sus protestas. Porque, dirigiéndose a Mazón, "que sepa que allá donde él esté, estaremos". También el próximo lunes en la Comisión del Congreso de los Diputados.

Micrófono en mano o tirando de pancartas, se han sucedido las críticas desde media hora antes de la cita agendada en las Cortes Valencianas. Las mismas han seguido durante la sesión. Algunas pancartas mostraban imágenes del aún mandatario regional con mensajes como "Inepto y criminal" o "Todos levantamos la voz por quienes ya no pueden levantarla".

Más duros, se podían ver otros mensajes de "Mazón a prisión, Consell dimisión", exigiendo también la salida del Ejecutivo autonómico. Incluso había voces contra Vox, al grito de "PP culpable, Vox responsable", alegando el apoyo de la ultraderecha a Mazón y su equipo.

Para los concentrados, las 229 víctimas de la DANA en Valencia "no son muertos, son asesinados", responsabilizando de ello al barón popular saliente, porque "mientras él comía, la gente se ahogaba".

Ataviados con un altavoz para escuchar la intervención de Carlos Mazón, a sus palabras dentro le 'contestaban' gritos de "mentira, mentira", "vergüenza", "asesino" o "no hables aquí, habla en Catarroja", en referencia al juzgado que está instruyendo la causa de la DANA.