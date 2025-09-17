Niño Becerra no se corta a la hora de hablar sobre la nueva propuesta de Sánchez en Vivienda: "Sólo sirve para..."

La vivienda sigue siendo, desde hace ya algunos meses, la principal preocupación de los españoles. Así lo dicen estudios como el CIS y la propia realidad de la calle: cada vez resulta más difícil acceder a la compra o alquiler de una casa en España. Según diferentes análisis, el precio de la vivienda subió un 8,4% el año pasado, y en este 2025 va camino de otro récord. Una habitación que antes de la pandemia costaba 500, ahora cuesta 800. Y una casa que se ponía a la venta por 240.000, ahora está por los 300.000.

Dado que la ley de Vivienda aprobada en 2023 no surte el efecto que se esperaba puesto que las autonomías del PP se niegan a aplicarla, el Gobierno sigue ideando propuestas para rebajar este mercado tan tensionado. Sin ir más lejos, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunció este lunes nuevas medidas para mejorar el acceso de los jóvenes a una vivienda como una ayuda de alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros, hasta 10.800 euros para la compra de una vivienda en el medio rural o un seguro de impago de rentas.

Estas medidas se recogen en un Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que el Gobierno aprobará antes de que acabe el año y que también incluye ayudas al alquiler para la emancipación de los jóvenes, que fijan una cuantía máxima de 300 euros en el caso del alquiler de una vivienda habitual y de 200 euros para el de una habitación, ambas con el límite de hasta el 60 % de la renta o precio mensual a pagar.

Pero, ¿son eficaces estas medidas? El economista Santiago Niño Becerra ha sido tajante este miércoles en el programa de la Cadena Ser "La Ventana" a la hora de valorar estas nuevas propuestas del Gobierno. "No, no son eficaces. El problema que tiene España de vivienda es la falta de oferta. El Banco de España ya dijo en 2023 que hacían falta en nuestro país 615.000 viviendas", asegura.

Santiago Niño Becerra, TAJANTE sobre el problema de la VIVIENDA: "Darle una ayuda a la vivienda a los jóvenes solo sirve para que acaben pagando más"



— La Ventana (@laventana) September 17, 2025

Para Niño Becerra, dar una ayuda económica a los jóvenes - como plantea el Gobierno - sólo sirve para que después paguen más por un alquiler o una compra. "Va a pasar como con el boom de la vivienda en 2005. Las inmobiliarias ya conocían que se había facilitado el acceso al crédito y eso inflaba el precio", ha dicho. Y ha insistido: "La única solución es aumentar la oferta. Y así, no se aumenta".