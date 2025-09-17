Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Niño Becerra no se corta a la hora de hablar sobre la nueva propuesta de Sánchez en Vivienda: "Sólo sirve para..."
Política

Política

Niño Becerra no se corta a la hora de hablar sobre la nueva propuesta de Sánchez en Vivienda: "Sólo sirve para..."

El economista ha sido tajante cuando le han preguntado por los anuncios que el Gobierno ha hecho esta semana en materia de vivienda.

Javier Escartín
Javier Escartín
Niño Becerra y Pedro SánchezGetty

La vivienda sigue siendo, desde hace ya algunos meses, la principal preocupación de los españoles. Así lo dicen estudios como el CIS y la propia realidad de la calle: cada vez resulta más difícil acceder a la compra o alquiler de una casa en España. Según diferentes análisis, el precio de la vivienda subió un 8,4% el año pasado, y en este 2025 va camino de otro récord. Una habitación que antes de la pandemia costaba 500, ahora cuesta 800. Y una casa que se ponía a la venta por 240.000, ahora está por los 300.000.

Dado que la ley de Vivienda aprobada en 2023 no surte el efecto que se esperaba puesto que las autonomías del PP se niegan a aplicarla, el Gobierno sigue ideando propuestas para rebajar este mercado tan tensionado. Sin ir más lejos, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunció este lunes nuevas medidas para mejorar el acceso de los jóvenes a una vivienda como una ayuda de alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros, hasta 10.800 euros para la compra de una vivienda en el medio rural o un seguro de impago de rentas.

Estas medidas se recogen en un Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que el Gobierno aprobará antes de que acabe el año y que también incluye ayudas al alquiler para la emancipación de los jóvenes, que fijan una cuantía máxima de 300 euros en el caso del alquiler de una vivienda habitual y de 200 euros para el de una habitación, ambas con el límite de hasta el 60 % de la renta o precio mensual a pagar.

Pero, ¿son eficaces estas medidas? El economista Santiago Niño Becerra ha sido tajante este miércoles en el programa de la Cadena Ser "La Ventana" a la hora de valorar estas nuevas propuestas del Gobierno. "No, no son eficaces. El problema que tiene España de vivienda es la falta de oferta. El Banco de España ya dijo en 2023 que hacían falta en nuestro país 615.000 viviendas", asegura.

Para Niño Becerra, dar una ayuda económica a los jóvenes - como plantea el Gobierno - sólo sirve para que después paguen más por un alquiler o una compra. "Va a pasar como con el boom de la vivienda en 2005. Las inmobiliarias ya conocían que se había facilitado el acceso al crédito y eso inflaba el precio", ha dicho. Y ha insistido: "La única solución es aumentar la oferta. Y así, no se aumenta".

Javier Escartín
Javier Escartín
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

Cómo contactar conmigo:

 