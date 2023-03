"La ola de desahucios por la subida del euribor tardrá en llegar dos o tres años"

AFP via Getty Images

"Vemos gente que lo está pasando muy mal porque está impagando. Es angustiante, porque un año de impago hace que te pueda llegar la demanda judicial y es una amenaza potente". Laura Barrio sabe bien de lo que está hablando. Es portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Madrid y responde desde el otro lado del teléfono a cómo ve ella la actual situación de la vivienda en España, con el euribor y los alquileres disparados, y una prometida ley de Vivienda que no termina de llegar.

Lo hace el mismo día en que el Consejo General del Poder Judicial ha publicado datos sobre desahucios en 2022. Según este organismo, que aclara que los datos son provisionales debido a la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, los lanzamientos —como se llaman los desahucios técnicamente— han descendido un 7,5% en el pasado año, con un total de 38.266 actuaciones.

De ese número de desahucios, la gran mayoría, el 71,9%, son por impagos del alquiler. Algo que tiene una explicación muy sencilla: los alquileres se han disparado en el último año de media un 8,7% en todo el país.

Por comunidades, el drama es aún mayor, ya que hay regiones donde los alquileres han crecido por encima del 14%, según datos de Idealista. De hecho, en 2022 el alquiler sólo bajó en tres de las 52 provincias del país.

A la situación del alquiler se le añade la que está provocando la subida del euribor, disparado en el último año, y que ha encarecido las hipotecas una media de 600 euros, según datos recogidos por la Agencia EFE.

En los primeros días de marzo, este indicador, que marca el precio de las hipotecas variables, se sitúa en el 3,82%. La media en febrero fue del 3,53%. Hace un año, en febrero de 2022, el euribor estaba en valores negativos (-0,33%) y en marzo marcaba una media del -0,23%. Tres puntos de subida en apenas un año.

Un drama para miles de familias que se ve claramente en el último informe del Colegio de Registradores de España. En él se observa cómo la cuota hipotecaria mensual media en 2022 fue de 646,7 euros, lo que supone un incremento interanual del 5,8%. Además, el porcentaje de dicha cuota respecto al coste salarial se situó en 2022 en el 31%. Inasumible para muchísima gente.

El informe también calcula en qué comunidades se han registrado las mayores cuantías de cuota hipotecaria mensual. Baleares lidera con 1.197,4 euros, por delante de Madrid (995,5 euros), Cataluña (755,4 euros) y País Vasco (720,9 euros).

En cuando al porcentaje de la cuota hipotecaria con respecto al coste salarial, indica el Colegio de Registradores, los mayores niveles medios se alcanzaron de nuevo en Baleares (61,6%), Comunidad de Madrid (39,6%), Cataluña (33,4%) y Canarias (33,2%).

No es de extrañar, por tanto, que la compraventa de vivienda haya caído un 10,6% en el último trimestre de 2022, según los propios datos del Colegio de Registradores. De hecho, en el mes de diciembre las compraventas de vivienda registraron un descenso interanual del 9,8%. Ese mismo mes, las hipotecas de vivienda descendieron un 8,6% interanual.

La "ola de desahucios" está por llegar

Con estos mimbres, desde la PAH advierten de lo que está por venir. Porque los datos del CGPJ se ajustan a la realidad —hay menos desahucios que hace unos años—, pero no reflejan lo que se está generando hoy en día.

"Ahora nos están viniendo desahucios de la etapa anterior", indica Laura Barrio, "los de las personas que están sufriendo la subida del euribor ahora tardarán en venir dos o tres años".

El motivo es también sencillo: para que se produzca una demanda de desahucio se ha de acumular un año de impagos, lo que puede tardar un tiempo en producirse. Luego, como explica la propia portavoz de la PAH, "pasan meses hasta que llega la demanda y la ejecución también puede tardar". Por tanto, calculan en la Plataforma, los desahucios que se produzcan por la actual crisis derivada de la subida de tipos podría llegar en un lustro.

Eso sí, Barrio advierte de que podría ser "una ola de desahucios" que, además, afecta a gente que no se ha podido beneficiar con el llamado 'escudo social' del Gobierno. "El escudo se ha quedado corto", indica la propia portavoz de la PAH, que asegura que esta medida del Ejecutivo afecta a gente muy vulnerable y ha dejado fuera "a las clases medias". "Y esta gente entra en desahucios. Vienen a la PAH con desesperación porque se habían creído de verdad que les iban a proteger", añade.

A esto se suma la situación del alquiler. "No hay opción de alquiler y tenemos una gran preocupación. El mercado del alquiler no va a poder absorber la ola de desahucios, de gente desprotegida por el escudo social. Y después vendrán los de la subida del euribor. Se va a acumular una ola detrás de otra para las que el mercado del alquiler no está preparado", afirma.

Desde el Observatori DESC explican que los datos del CGPJ podrían responder a la moratoria sobre desahucios aprobada por el Gobierno y prorrogada hasta mediados de 2024. Aun así, reconocen que han notado que cuando se acercaba el final de las últimas moratorias comenzaban a producirse movimientos de desahucios.

Poca fe en la Ley de Vivienda

En mitad de esta situación, el Gobierno de coalición negocia semana a semana la futura Ley de Vivienda, que vive estancada en el Congreso desde que salió del Consejo de Ministros en 2021.

"Ese borrador es un churro", resumen desde la PAH, donde aseguran que "no va a ser una solución" pese a que contemple "elementos esenciales" del problema. "Habla un poquito de desahucios, un poquito de alquileres, pero no hay ninguna medida de calado", indica su portavoz. "No transforma las reglas del juego. En realidad, es coger el escudo social y pasarlo a ley. Es un borrador muy tímido, raquítico".

Desde la Plataforma muestran su preocupación porque no haya avances en la negociación de esta norma y temen que no se llegue a aprobar antes del final de la legislatura. Además, consideran que si sale tal cual está, a mucha gente "decepcionada" con el llamado escudo social "le va a volver a caer otro golpe con la ley".

Desde el Observatori DESC plantean como medida para solucionar el problema de la vivienda tomar de referencia la ley antidesahucios catalana, que cuenta con dos mecanismos. Por un lado, movilizar vivienda vacía. Por otro, el más innovador, que obliga a los grandes tenedores de viviendas —bancos y fondos de inversión— a ofrecer un alquiler social a las familias vulnerables.

De esta manera, explican, el precio de la vivienda oscila siempre entre el 13% y el 18% de los ingresos de la unidad familiar.

Recuerdan en este organismo que esta medida ha funcionado en Cataluña donde, según calculan, se han evitado entre mil y 5.000 desahucios anuales gracias a esta norma. En total, entre 5.000 y 11.000, indican.