A Oskar Matute le nombran a Ana Rosa Quintana y él no se corta ni un pelo al contar todo esto

El diputado de Bildu Oskar Matute se ha pronunciado con toda rotundidad sobre la periodista Ana Rosa Quintana y ha explicado por qué, según su opinión, suele atacar a su formación política.

En una entrevista con el YouTuber Rubén Hood, Matute empieza avisando de que "Ana Rosa Quintana o cualquiera de ese pelo no son opinión pública, sino opinión publicada que pretenden convertirse en opinión pública".

"Ana Rosa Quintana y cualquiera de ese pelo no son medios de información, sino de formación de opinión que pretenden después constituirse como medios de información. Es decir, que hay una premeditación, una voluntad en todo lo que hacen", ha asegurado.

"Ellos no cogen la noticia y dicen: ha pasado esto. No sé, hoy es jueves y ha nevado en tal sitio y ya está. No, no. Cogen siempre un ángulo y un enfoque que avale y sostenga sus tesis. Porque ellos también tienen intereses económicos, ellos no se presentan para decir: 'Voy a ser un narrador de la realidad, un mero transmisor de lo que está pasando fuera hacia el conjunto de los hogares'. No, no. Es: 'Voy a cimentar una serie de valores y de ideas que a su vez fortalezcan mi posición y la de quienes me pagan", ha reflexionado Matute.

"Y esa es la realidad y, si no entendemos eso, probablemente tengamos más dificultades para entender contra quién nos enfrentamos", ha proseguido Matute, para quien "es evidente" que "la campaña de hostigamiento" que a su juicio sufre Bildu no obedece tanto a lo que dicen.

"Porque de la misma manera que pueda haber cosas que hagamos o digamos que no le gusten a ella o a cualquiera, habrá otras muchas que gustarán. Pero esas nunca van a salir reflejadas. Ni siquiera las que hacemos mal, porque a Ana Rosa Quintana o Eduardo Inda, como esta gente, no les molesta lo que decimos, ni dónde estamos, sino que existamos", ha afirmado.

"Porque cuando estamos en esos lugares es porque existimos y si existimos estamos diciendo al conjunto del estado: 'Oiga, en el Estado español sigue habiendo un problema irresuelto, que tiene que ver con el derecho de las naciones sin Estado a tener u propio desarrollo".