Sánchez pide al PSOE plantar cara tras la "traición dolorosa" de Cerdán: "Nosotros no somos los corruptos que han manchado nuestras siglas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que el proyecto político del PSOE merece la pena "más que nunca antes" y ha abogado seguir adelante "con el corazón tocado" tras la "traición dolorosa" de Santos Cerdán. También ha señalado que los audios de José Luis Ábalos y Koldo, con "palabras infames que no nos representan y que nos repugnan”.

“En los ámbitos de rendición de cuentas, en este Comité se habla con total libertad y se garantiza que todos nosotros hemos tratado de cuidar, la plena toma de decisiones. Libres de presiones externas y con la obligación de que siempre debemos servir a la gente de a pie”, ha iniciado su intervención.

En referencia a algunas de las grabaciones de José Luis Ábalos y Koldo, Sánchez ha definido los comentarios machistas y sexistas como "palabras infames que no nos representan y que nos repugnan”.

El líder socialista ha reconocido que está "con el corazón tocado", pero ha defendido que sigue "con las mismas ganas de plantar la cara a la adversidad". "Vamos a derrotar la corrupción tanto dentro como fuera de nuestra organización", ha señalado.

"Quiero pediros perdón porque me equivoque al depositar mi confianza en gente que no la merecía. Pero no vamos a fallar en esa regeneración democrática. Nosotros no somos como los otros, como el PP o Vox, ni como los corruptos que han manchado nuestras siglas", ha razonado.

Sánchez ha explicado que "hay mucha gente pendiente de nosotros" y "la mayoría nos mira con esperanza". "Porque saben algo muy íntimo. Este partido es el mayor garante del Estado de bienestar. Saben que el PSOE es el último gran defensor de un orden internacional basado en la búsqueda de la cooperación y la paz", ha añadido.

Críticas hacia el PP

El presidente del Gobierno ha dedicado parte de su discurso a recriminar al Partido Popular y al exlíder del Ejecutivo, José María Aznar. "Aquí seguimos, en pie, gobernando y haciendo avanzar a España", ha defendido.

"Lo que no aceptan es que los españoles nos elijan para gobernar. Somos los primeros que así sufrimos esos ataques y lo estamos viendo en su Congreso. Un proyecto político que busca derogar y destruir cuando se acerquen a las instituciones", ha criticado.

Sánchez ha acusado al PP de querer "recortar los derechos y los instrumentos de negociación colectiva". "Hablan de terminar con la agenda verde. Esconden qué harán con el aborto, con la eutanasia, el SMI o las pensiones. Una agenda de silencios, de abandonos y de retrocesos. Esa es la agenda del PP con Vox", ha añadido.

La hora del "compromiso y de la resiliencia"

"Soy consciente de que la decepción es grande. Es la hora del compromiso, de la resiliencia, del optimismo. Es la hora de demostrarle a la ciudadanía de qué estamos hechos los socialistas. Me elegisteis como capitán de este barco y cuando viene mala mar, el capitán no se desentiende", ha expuesto, entre los aplausos de los miembros de la Ejecutiva.

El líder socialista ha explicado que el error fue suyo por confiar en Santos Cerdán o José Luis Ábalos. "La traición es dolorosa, pero la sombra de este error no puede hacernos renunciar a nuestra responsabilidad", ha detallado.

"Hace 7 años llegamos al Gobierno con una hoja de ruta llena de ambición para construir el país que queremos ser. Hemos conseguido resultados formidables. Hasta el propio presidente de EEUU nos dice textualmente que 'España lo está haciendo realmente bien", ha expresado.

"Hemos conseguido que España no sea solo una excepción en Europa. Somos un referente y un faro de esperanza para millones de personas progresistas en Europa y en el mundo", ha defendido.

El presidente del Gobierno ha pedido a la compañeras socialistas que usen los canales habilitados por el PSOE para poder denunciar casos de acoso sexual: "Las vamos a proteger", ha añadido.