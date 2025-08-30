Pedro Sánchez traslada su apoyo a Open Arms tras la críticas de VOX: "Defender España es defender la vida"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa tras reunirse con Felipe VI en el Palacio de Marivent (Palma), el 29 de julio de 2025.

Las duras críticas de VOX contra la ONG española Open Arms, dedicada al rescate de migrantes en el Mediterráneo y a la que la formación de ultraderecha pedía "hundir sus barcos", ha recibido el apoyo del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Las palabras, pronunciadas por el presidente de VOX, Santiago Abascal, apuntaban a acabar con las prácticas de la ONG, algo que ha sido fuertemente criticado desde numerosos sectores políticos, tanto del Gobierno como desde organizaciones y activistas humanitarios.

Ante estas declaraciones, Sánchez ha salido al paso y no ha dudado en mostrar su apoyo público a la ONG a través de su cuenta oficial de X: "Defender España es defender la vida. Nuestro apoyo y reconocimiento a Open Arms y a quienes salvan vidas en el mar".

Estas palabras de Pedro Sánchez tienen un destinatario claro: VOX y Santiago Abascal, que aseguró que Open Arms era un 2barco de negreros", que pedía "confiscarlo y hundirlo".

Pero Sánchez no ha sido el primero ni el único miembro del Gobierno en defender a la ONG, ya que Ana Redondo, ministra de Igualdad, lo hizo el pasado viernes, y destacó "la inhumanidad, el desprecio absoluto a los derechos fundamentales de las personas y el odio al diferente". Esto, continuó, "son posiciones ilegítimas que no caben en nuestra Constitución, ni en nuestra democracia, ni en nuestra convivencia".

En esta misma línea se posicionó el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que calificó las palabras del número uno de VOX de "discurso de odio". En estos mismos términos se manifestaron otros altos cargos como la vicepresidenta Yolanda Díaz, Sara Aagesen, Ángel Víctor Torres u Óscar Puente, que fue más allá y tachó a Abascal de "fascista".