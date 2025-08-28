Santiago Abascal dice que hay que hundir el barco de Open Arms y el escritor Rafael Narbona le da un repaso demoledor

El líder de Vox, Santiago Abascal, arremetió el pasado miércoles contra el buque de Open Arms pidiendo que "ese barco de negreros hay que confiscarlo y hundirlo" y aludiendo que este método serviría de "advertencia de cuál va a ser el final que les espera a todos los multimillonarios y políticos que promuevan la invasión de Europa".

Estas palabras del dirigente ultraderechista han provocado cientos de reacciones. La primera, del mismo fundador de Open Arms, Óscar Camps, que ha replicado sus palabras tachándolas de "fascismo puro" y que ellos salvan vidas: "Negreros fueron los que comerciaban con esclavos".

El escritor Rafael Narbona ha pronunciado una de las reacciones más contundentes y directas contra Abascal. Lo ha hecho a través de su perfil oficial de X (antes Twitter), @Rafael Narbona. "Pareces un adolescente con graves problemas para madurar, sueltas esas barbaridades para llamar la atención", ha comparado el también profesor de filosofía.

Ocho líneas de tuit en el que cada una de ellas ha ido a más. "Imagino que no haber trabajado nunca y vivir como un millonario, solo es posible cuando la desvergüenza se mezcla con graves deficiencias intelectuales", ha opinado.

Por si fuera poco, ha hecho una sugerencia mezclada con fina ironía: "Pienso que por higiene mental, la sociedad española debería confinarte en el islote de Perejil. Si te sientes solo, podrías llevarte a la cabra de la Legión. El pobre animal quizá apreciaría la compañía de un buen cabrón como tú".

En apenas unas horas, el tuit del escritor ha alcanzado miles de visualizaciones y cientos de 'me gusta' (y subiendo). Las reacciones han surgido como la espuma: "Don Rafael dando en el clavo, como siempre".

Quien también le ha dedicado unas palabras a Abascal ha sido el presidente canario (Coalición Canaria), Fernando Clavijo, que no ha dudado en expresarle que es "un auténtico fascista". Ha valorado que "debería medir un poco más las palabras, cuando uno tiene un puesto de responsabilidad, y él en este caso, desgraciadamente lo tiene".