Pilar Alegría, al borde de la emoción: "Si vieran lo que tengo que leer todos los días se llevarían las manos a la cabeza"

"Creo que todos se pueden imaginar que no están siendo días sencillos", ha comenzado a declarar este martes en el Consejo de Ministros visiblemente emocionada la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, refiriéndose al acoso machista que está recibiendo desde que compareció el pasado viernes para clarificar los hechos sucedidos hace cinco años, en los que confirmó que durmió en el Parador de Teruel -lugar en el que José Luis Ábalos presuntamente realizó una fiesta con prostitutas-. "Hay quienes quieren retorcer los hechos de manera muy clara para perjudicarme", ha asegurado.

Tras las oleadas de insultos machistas recibidas por la portavoz del Gobierno después de que el pasado viernes diera explicaciones en rueda de prensa respecto a lo acontecido durante los días 15 y 16 de septiembre de 2020. Alegría ha vuelto ha asegurar que "no tiene nada que ocultar y que la mejor herramienta que tiene en su mano es la trasparencia". "Me ha pasado algo que nunca me había en toda mi trayectoria política. El domingo tuve muchas dudas acerca de cómo actuar ante lo que estaba viendo", ha explicado reconociendo que la duda la ha acompañado a lo largo de estos días e incluso se planteó si dejarlo pasar.

"Qué mensaje estaría dando si me callara ante esta situación. Cuando estos hechos suceden hay que dar un mensaje muy claro y le digo a esas mujeres anónimas que somos muchas las que tenemos que pasar por estas situaciones tan desagradables", ha afirmado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en el que además ha agradecido los "mensajes de apoyo de personas reales y no sólo, que han sido muchos más y más importantes". Por otro lado y con la emoción todavía contenido, ha vuelto ha asegurar que no tiene conocimiento acerca de los supuestos hechos que señalan medios de extrema derecha.

"Si vieran lo que tengo que leer todos los días se llevarían las manos a la cabeza", ha afirmado respecto a los insultos machistas que se suceden en sus redes sociales en los que, también ha arremetido, hacia "la impunidad que da el anonimato". La credibilidad de las informaciones publicadas es otro punto clave de las declaraciones de Pilar Alegría: "Desconozco absolutamente que se produjeran esos hechos. Una de las cosas más graves que estamos viendo es que se publica una información sin contrastar y que, dicha información apela a destrozos en el Parador de Teruel que ya han sido desmentidos. No tengo ningún tipo de relación con esto y lo primero que habría que hacer es verificar la información".

Además, Alegría argumenta que, en caso de que todo esto fuera cierto sería una de las personas con más conocimiento al respecto al, en ese momento, ser delegada del Gobierno y tener más información. "No me consta nada de lo que se ha publicado y, en caso de haberme enterado, sería la primera en denunciarlo", ha dicho.

Todavía contenida la emoción con la que nuevamente ha dado explicaciones respecto a lo supuestamente ocurrido hace cinco años, Alegría ha mostrado su impotencia después de tener que "defender constantemente su inocencia pese haberse mostrado totalmente trasparente; dando lo que hizo minuto a minuto". "Tan sólo dormí un día fuera de casa en toda la pandemia y fuer porque tenía responsabilidades como delegada del Gobierno para ver unas instalaciones de Renfe a las 11 de la noche", ha asegurado.

Pese a todo. Alegría también a apelado al resto de mujeres que pueden vivir situaciones similares y las ha animado a "mantener la cabeza en alto". "Somos más mujeres y hombres los que estamos en contra del acoso machista y de las situaciones que tantas mujeres tienen que vivir día a día. Yo tengo la suerte de que tengo 'eco', pero muchas no. Por ello nos tenemos que unir para decir 'ya basta, hasta aquí hemos llegado'", ha concluido después de todo lo sucedido en los últimos días-