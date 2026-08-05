Encuentran muerto a un recién nacido en A Coruña: la madre había negado el embarazo en el hospital

La Guardia Civil investiga las circunstancias que rodean la muerte de un recién nacido localizado en el domicilio de una mujer en Sada (A Coruña), después de que esta acudiera a un hospital con una hemorragia y asegurara que no estaba embarazada, según han informado a EFE fuentes jurídicas.

Los hechos se remontan a finales de julio, cuando la mujer fue atendida en el servicio de urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña por una importante pérdida de sangre. Los profesionales sanitarios sospecharon que el sangrado podía estar relacionado con un parto, aunque la paciente negó haber estado embarazada.

Durante la atención médica se detectó la presencia de un cordón umbilical, por lo que inicialmente se llegó a valorar la posibilidad de practicar una cesárea de urgencia. Sin embargo, las pruebas posteriores permitieron comprobar que en el útero no había ningún bebé, sino únicamente restos de la placenta, que fueron extraídos.

La situación llevó al personal sanitario a avisar a la Guardia Civil ante la falta de información sobre el paradero del recién nacido, y los agentes acudieron entonces hasta la vivienda de la mujer, donde localizaron al bebé fallecido. La investigación deberá esclarecer ahora qué ocurrió durante y después del parto. La autopsia será determinante para establecer si el recién nacido nació ya sin vida o si falleció después de nacer.