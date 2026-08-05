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Un muerto y un herido grave tras explotar un tanque de combustible en Telde (Gran Canaria)
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Un muerto y un herido grave tras explotar un tanque de combustible en Telde (Gran Canaria)

Se cree que hay una tercera persona desaparecida tras la explosión.

Redacción HuffPost
Agencias
Coche de Policía NacionalGetty Images

Una persona ha fallecido y otra más se encuentra herida de gravedad por la explosión este mediodía de un tanque de combustible en una planta del polígono industrial de Salinetas, en el municipio de Telde (Gran Canaria), han confirmado a EFE fuentes de Policía Nacional.

Se cree que hay una tercera persona desaparecida tras la explosión, aunque las mismas fuentes creen que se encuentra a salvo.

En el lugar hay desplegado un amplio dispositivo de emergencias conformado por varias ambulancias del Servicio de Urgencias Canario, bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil, han detallado fuentes del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes).

Redacción HuffPost
Agencias

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