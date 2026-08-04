Alba Carrillo se lleva el aplauso generalizado tras su breve y potente mensaje sobre Ceuta: "En cada chaval veo a mi hijo, es fácil engañarles"

La presentadora de televisión y modelo Alba Carrillo se ha llevado el aplauso generalizado, una vez más, tras un pequeño pero contundente mensaje sobre lo ocurrido en Ceuta. La ciudad autónoma se ha visto envuelta en una grave crisis migratoria después de que aproximadamente 60.000 personas llegaran desde Marruecos.

La cobertura de estos días de tensión ha trascendido el panorama nacional y muchos medios extranjeros se han hecho eco de ello, enviando a reporteros para contar en primera persona cómo estaba viviendo Ceuta la llegada de miles de personas a la ciudad. Ahora, la gran mayoría ha vuelto voluntariamente a Marruecos, según informa el Gobierno.

Mucho se ha hablado de ello. Desde la derecha y la extrema derecha, aprovechando la situación para generar más polarización con discursos racistas, hasta análisis de políticos, periodistas y comunicadores en redes sociales y programas de televisión. A estos se han unido creadores de contenido, muchos de ellos contrarios a las políticas de gestión del actual Gobierno, como Jessica Goicoechea.

Jessica Goicoechea y Alba Carrillo, dos mensajes diferentes

La modelo e influencer publicó una historia en Instagram, donde cuenta con más de dos millones de seguidores, para criticar a Pedro Sánchez: "Desgraciadamente, esto no parece inmigración de calidad". Defiende que "todo el que venga a trabajar y a respetar nuestras leyes y cultura es bienvenido, todo el mundo tiene derecho a buscar una vida mejor, pero necesitamos control".

Goicoechea defiende una inmigración "ordenada" y que no se debe permitir la entrada a quienes vengan a delinquir. Sobre Sánchez, le dice que va a pasar a la historia "como el peor presidente de España": "Estás destrozando el país y nuestra cultura solo para enriquecerte a ti y a los tuyos y para traer a gente que te vote".

Este mensaje, que no fue otra cosa que la réplica a otra cuenta de Instagram y estaba escrito desde la posición privilegiada de vivir más que cómodamente, se ha visto replicado por pronunciamientos como el de Alba Carrillo.

"Más Alba Carrillo y menos Jessica Goicoechea"

"Más Alba Carrillo y menos Jessica Goicoechea", pronuncian en la red social X. No es para menos, pues Carrillo también habla desde una posición más privilegiada que el resto y, aun así, deja claro cuáles son sus principios, entendiendo la situación de personas que huyen de su país en busca de una vida digna, un derecho fundamental del ser humano.

"No soy experta en política internacional, pero sí en ser madre de un adolescente. En cada chaval veo a mi hijo", ha comenzado pronunciando en una historia de Instagram. Carrillo había defendido que es "fácil engañar a un chico de la edad de mi hijo con falsas promesas, parecen hombres, pero son profundamente vulnerables a cualquier consejo o charla".

Además, ha añadido que "solo veo seres humanos con las mismas necesidades emocionales y fisiológicas que mi hijo": "Y solo puedo llorar. Cuando dejamos de ver personas con hambre, con sueños, con vida, nos convertimos en bestias".

Concluye con un agradecimiento a la ciudad de Ceuta: "Gracias Ceuta, que, a pesar de saber que no es la forma, ha dado una lección de humanidad no dejando que anide el odio y el discurso racista".