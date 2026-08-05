Sandra, creadora de @estoyenlabasura, con 67.000 seguidores: "Antes coger algo que se había dejado en la basura estaba más estigmatizado"

No todo lo que acaba en la basura merece terminar ahí sus días. Con esa premisa, más de 67.000 personas siguen desde hace un lustro una cuenta de Instagram llamada @estoyenlabasura. Su funcionamiento es sencillo: si caminas por Madrid o sus alrededores y ves un enser cerca de un contenedor que está en buen estado y podría tener una segunda vida, escríbele a la cuenta: ella se encargará de difundirlo.

"Luego comienza la gincana, como suelo decir; quien lo vea y llegue antes se lo lleva". El enser en cuestión puede ser cualquier cosa. Desde un sofá a una mesita de noche, un somier o incluso una pila de libros o videojuegos a un juguete. La cuenta de Instagram funciona, fundamentalmente, por colaboración de los vecinos. Aunque la persona que está detrás de ella reconoce que "paseó mucho" al principio.

Esa persona es una mujer llamada Sandra, que es DJ profesional. Su nombre artístico es Sany Delitos, que participa en colectivos de Madrid como Tumbala Party o de Málaga, como La Potra. En una reciente entrevista en el Hoy por hoy de verano con Pedro Blanco, Sandra ha explicado que puso en marcha la cuenta en 2021, cuando todavía había toque de queda por la pandemia y lo único que se podía apenas hacer era pasear.

Sandra ha sido la segunda invitada a una de las secciones estivales del matinal de la Cadena Ser, donde ha contado que su padre también fue trabajador de la Ser de Málaga y cómo lleva dirigir una cuenta de éxito en redes sociales "sin que nadie la reconozca por las calles". La cuenta, @estoyenlabasura, lleva ya activa más de cinco años, por lo que la propia Sandra hablaba ante los micrófonos que son ya "cinco años de basura diaria".

"Mucha gente me pregunta por qué hago esto gratis"

La idea la tuvo Sandra, pero porque ya le pasaba eso de que cuando salía a la calle se encontraba con siempre enseres que ella consideraba que podían seguir teniendo vida. "Esto de encontrarme cosas me venía pasando desde hace ya mucho tiempo, era cuestión de compartirlo. Durante mucho tiempo la cuenta se mantuvo a raíz de que yo encontraba esas cosas y luego las difundía".

Luego llegó el momento en el que algunas personas contactaban con ella para advertir que querían regalar algún mueble, antes que tirarlo a la calle. "Y ya luego llegó la gente que me contactaba para indicar dónde hay algo en la basura". La herramienta es muy sencilla: se sube una historia a Instagram con la foto del enser en cuestión a rescatar "con la localización lo más exacta posible". "Luego ya es la gincana", incide.

La propia creadora de esta cuenta reconoce en la Ser que antes "coger algo que se había dejado en la basura estaba más estigmatizado". "Mis propios padres lo han ido viendo paulatinamente cada vez mejor", admitía entre risas durante el programa, en el que también confiesa que mucha gente le pregunta por qué no ha tratado de ganar dinero o reconocimiento a la vista del éxito de @estoyenlabasura.

"Si te dijera que nunca me he preguntado eso te mentiría. Mucha gente me lo pregunta. Por qué hago esto y por qué lo hago gratis. Tengo que luchar contra mis demonios pero al final siempre me digo que si hay algo ahí en la calle gratis que alguien ha dejado gratis, por qué iba yo a monetizarlo. Por qué iba a tener que cobrar yo algo de eso".

Los seguidores de la cuenta sí pueden donar porque además de su labor diaria (que no es poca), la persona detrás de @estoyenlabasura ha organizado iniciativa como mercadillos "a cero euros". Eso sí: de las donaciones no se vive. "Me ha dado para un par de suscripciones a Netflix y poco más", bromea esta DJ que también sabe lo que es luchar en la industria musical.

De hecho, incide en la razón por la que inició junto a una amiga La Potra, un proyecto tan festivo como reivindicativo que hunde sus raíces en Málaga. "Es una ciudad que se está gentrificando a lo bestia y que todo se hace para el turista internacional: eso tiene consecuencias que llegan a todas partes y también afectaba a la fiesta".

Sany Delitos es taxativa al respecto, y parafrasea a una amiga: "Los espacios seguros no existen. Se construyen". Como su comunidad alrededor de @estoyenlabasura.