Ayuso echa balones fuera y dirige las preguntas sobre el ático a su consejero de Presidencia: "Es quien tiene la información"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha evitado dar más explicaciones sobre el ático que compró su gobierno para, supuestamente, convertirse en su oficina y ha emplazado a los periodistas a preguntar sobre ello a su consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín. "Es él quien tiene la información detallada, porque Planifica Madrid compra y vende inmuebles a lo largo de todo el año. Es él quien puede explicarlo", ha dicho.

En una rueda de prensa tras un encuentro en Villa del Prado con los alcaldes de los 17 municipios afectados por el incendio de la Sierra Oeste, Ayuso se ha negado a ofrecer detalles sobre el precio de la compra del ático de lujo o si se pagó una comisión a la inmobiliaria con dinero público. "Planifica Madrid compra y vende inmuebles y de ello no tengo la menor idea. Sé que los consejeros trabajan para que no se pierda dinero y patrimonio. Nosotros cada vez tenemos menos organismos y sé que aquello que no es necesario, se pone a la venta", se ha limitado a señalar. El diario El País detalló ayer que el precio de compraventa fue exactamente de 6,3 millones.

En todo caso, Ayuso ha defendido una vez más que no pensaba utilizar esa vivienda de Chamberí como su casa aunque su pareja haya puesto a la venta la casa en la que actualmente reside la presidenta madrileña. "Si yo hubiera querido tener una vivienda para mí, he tardado siete años en pedirlo. Yo entiendo que se hilen puntos porque se han dado dos circunstancias a la vez y suena muy bien para hacer daño, pero uno no puede ocultar dónde vive. Sería poco inteligente que a estas alturas me buscara una casa de la que no me puedo esconder", ha defendido.

Por último, Ayuso ha restado importancia a que el PP de Madrid haya pedido a través de una nota interna a cargos, trabajadores y diputados en la Asamblea que la apoyen en estos momentos tras destaparse la noticia de la compra del ático. "Eso es más viejo que el hilo negro. Que entre el gobierno y el grupo parlamentario se intercambien mensajes de apoyo ocurre en todos los gobiernos del mundo mundial", ha excusado.