Podemos afirma que el partido expulsó a Monedero de los chats de la dirección

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha afirmado este lunes que el partido expulsó a Juan Carlos Monedero de los chats del Consejo Ciudadano Estatal, aunque no ha concretado cuándo, y ha apuntado a "filtraciones" de conversaciones de estos chats al ser preguntado por los motivos.

En una rueda de prensa, el secretario de Organización de Podemos ha reiterado que actuaron "correctamente" al apartar al que fuera uno de los fundadores del partido de la actividad del mismo tras tener constancia de dos testimonios de violencia sexual contra él en 2023.

Por otro lado, ha afirmado que "ahora mismo" Monedero no sigue en los chats del Consejo Ciudadano Estatal "por decisión del partido", pero no ha concretado la fecha en que se tomó esa decisión, al comentar que no la tenía "en la cabeza".

Filtraciones de conversaciones

Preguntado sobre si el motivo de la expulsión de Monedero de estos chats tuvo que ver con los testimonios de violencia sexual contra él o con otras causas, ha apuntado a filtraciones de conversaciones de estos chats.

"Bueno, realmente una cosa que ha ocurrido es que ha habido filtraciones de un chat. Es verdad que tampoco es una cosa (...) pero que haya filtraciones de un chat, pues la verdad es que es, a nuestro juicio, es preocupante", ha declarado. El secretario de Organización de Podemos no ha concretado qué tipo de filtraciones ni su margen temporal.

El pasado viernes 'La Sexta' informó de que Monedero siguió participando en chats con miembros de la directiva de Podemos en el Consejo Ciudadano Estatal en noviembre y diciembre de 2023, cuando la formación ya había apartado a su cofundador tras los dos testimonios de violencia sexual recibidos en septiembre de ese año.