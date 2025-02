Podemos revela que apartó a Monedero del partido en 2023 tras recibir testimonios de violencia sexual

Podemos ha explicado este jueves que apartó al cofundador de la formación Juan Carlos Monedero, de la actividad del partido cuando tuvo conocimiento en 2023 de testimonios sobre presunta violencia sexual protagonizados por él.

Así lo han trasladado fuentes de Podemos a Europa Press, que defienden haber actuado "desde el primer minuto" en el momento que tuvieron conocimiento de quejas contra el politólogo, en septiembre de 2023. Precisamente hoy 'Eldiario.es' ha adelantado que el partido recibió dos testimonios contra Monedero sobre esas fechas.

"La prioridad de la organización ha sido en todo momento cumplir con su obligación de ser un espacio seguro para todas las mujeres, además de reconocer a aquellas que han ofrecido su testimonio y respetar sus decisiones", han defendido.

El partido explica que recibió, en la citada fecha, un correo electrónico con un testimonio sobre comportamientos de Monedero que podían llegar a ser violencia sexual y donde se solicitaba que se actuase de forma interna. En dicho correo se indicaba una serie de comportamientos como tocamientos por parte de Monedero.

Así, la formación morada activó el procedimiento y trasladó ese escrito a la Comisión de Garantías, que ofreció a la denunciante "una vía confidencial y segura para" aportar testimonios concretos de los hechos, si bien especifica que "no obtuvo respuesta" a esa comunicación cursada hasta en dos ocasiones.

Llegó otro testimonio a la dirección

En las mismas fechas, varios miembros de la dirección de Podemos recibieron otro testimonio de una mujer víctima de violencia sexual por parte de Monedero.

Las citadas fuentes han subrayado que esta segunda mujer pidió "expresamente" una actuación a nivel interno para que Monedero dejara de participar en los actos de la organización.

De esta forma, han señalado que Podemos actuó y dejó de convocar a las actividades del partido a Monedero, que desde 2015 no ocupaba ningún cargo en la dirección y que en mayo de 2023 había abandonado el Instituto República y Democracia.

Por último, Podemos ha reiterado su compromiso de ser un "espacio seguro para todas las mujeres y de actuar de forma contundente ante cualquier indicio de violencia, como ha hecho en este caso".

Monedero se defiende

El cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha afirmado que lleva doce años sufriendo "denuncias falsas" por "rumores" orquestados para hacerle daño y que no le parece "justo" verse salpicado por acusaciones de presunto acoso sexual.

También ha desgranado que ya no forma parte de la primera línea política, que no se puede decir que "algo suena a delito y soltarlo" a la opinión pública y que estas acusaciones persiguen debilitar a Podemos.

Así lo ha destacado en un escrito publicado en su canal de Telegram y en las redes sociales dirigido al periodista Sergio Gregori, después de la información publicada en 'ABC' a raíz de un audio suyo en el que relata que una amiga fue acosada por el cofundador de Podemos.

"Me hubiera gustado que me llamaras para preguntarme. Eres periodista (...)Todo es raro. Llevo doce años, desde que fundamos Podemos, sin un solo mes de mi vida sin querellas y juicios, todos archivados, todos basados en denuncias falsas, rumores, que alguien había contado a alguien, que he escuchado, que me han dicho* todos orquestados para hacer daño. No te oculto que ya me cansé", ha enfatizado en esta misiva.

"Como por arte de magia la normalidad desapareció en mi vida y todo se enreda. Por eso, escucho tus declaraciones con gente de probada animadversión a Podemos, sin más pruebas y con frases gruesas, y no me parece muy justo", ha lamentado Monedero.

Luego, ha recriminado, en referencia a Gregori, que "no te puede sonar algo a delito y soltarlo, como han hecho otros anteriormente solo porque estaban llenos de ira".

A su vez, ha aludido a la denuncia que en su día puso el extrabajador de Podemos José Manuel Calvente, que dio pie al caso 'Neurona' y que también se basaba en que "había oído rumores". "Y todo se quedó en nada, pero nos robó tiempo de vida".