El PP dice que es el propio Montoro el que tiene que dar explicaciones y no el partido

El PP considera que es el propio exministro de Hacienda Cristóbal Montoro el que tiene que dar explicaciones sobre su investigación judicial, y no el partido, y señala que no es exigible pretender que Alberto Núñez Feijóo conozca y se haga cargo de unos actos de hace años, cuando no era aún líder de la formación.

En declaraciones este viernes a los medios, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha reconocido que no le gustan nada las informaciones que se van conociendo sobre Montoro, investigado por favorecer supuestamente a empresas fabricantes de gases industriales a cambio de pagos a su despacho.

Ezcurra ha pedido dejar trabajar a los jueces y luego "actuar en consecuencia" ya que, en su opinión, "cuando se diriman las responsabilidades judiciales correspondientes, se dirimirán las responsabilidades políticas, incluso éticas".

Preguntada sobre si debería dar explicaciones el PP actual, liderado por Feijóo, o el PP de Mariano Rajoy, que era presidente del Gobierno cuando Montoro ejerció como ministro de Hacienda, ha eximido de cualquier tipo de obligación al partido. "Yo creo que quien tiene que dar explicaciones es Cristóbal Montoro y las personas que aparecen en el auto que hemos conocido todos en sede judicial", ha respondido.

Sorprendida de que se exijan explicaciones a Feijóo: "Solo era el presidente de la Xunta"

Por otro lado, ha expresado su sorpresa por que haya gente que exija que Feijóo "conozca y se haga cargo de la responsabilidad de unos actos de un ministro de hace como mínimo siete años", cuando el actual líder del PP "solo era presidente de la Xunta" de Galicia.

Al mismo tiempo, se ha quejado de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "nos exija que entendamos que él no sabía nada de lo que hacían su suegro, su mujer, su hermano, el Fiscal General del Estado, un ministro de Transportes y su número dos del Partido Socialista", en alusión a diversas causas judiciales de su entorno.

"Sepamos y tengamos claro que las reglas del juego no son las mismas para todos. A mí me parece bien que le demos el estándar de exigencia, pero teniendo en cuenta que las reglas deben ser las mismas para todos", ha indicado.

Sobre la baja de Cristóbal Montoro como afiliado del PP, tramitada tras su investigación judicial, ha dicho que ha sido una decisión del propio exministro, "que ejerce su derecho libremente y asume su responsabilidad libremente".

