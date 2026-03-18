PP, Vox y ERC se unen para tumbar la rebaja de la tasa de alcohol de los conductores

El proyecto de ley impulsado por el Gobierno que pretendía rebajar la tasa de alcohol permitida para los conductores ha sido rechazada por el Congreso. PP, Vox y ERC se han unido -en esto sí-, para posicionarse en contra de la medida, aunque los tres partidos por motivos diferentes.

La medida propuesta por los socialistas suponía, en términos prácticos, que nadie que fuese a conducir pudiera ingerir ni una sola bebida alcohólica, sea la que fuera. El proyecto de ley pretendía a que no se pudiera conducir con más de 0,2 gramos de alcohol por litro de sangre ni con 0,1 mg por litro de aire.

Según el PP, su negativa se debe a un fallo técnico en el procedimiento, y aseguran que dicha norma tendría que haberse aprobado a través de un cambio de reglamento. Por s parte, el partido de ultraderecha se opone al considerar la medida como "desproporcionada". Finalmente, ERC ha justificado su postura exigiendo más medidas, entre las que se encontrarían el arreglo de las carreteras o que los examinadores de la DGT pasaran a depender de la Generalitat de Catalunya.

El resultado de la votación era desconocida hasta última hora, ya que los populares han mantenido al hemiciclo sin saber cuál iba a ser su postura final, aunque a la hora de la verdad han optado por tumbarla gracias a los votos en contra de la formación catalana y la ultraderecha.

Desde su atril, la portavoz del Partido Popular en la comisión, Bella Verano, ha afirmado que su partido se opondría a la medida debido a la "falta de contenido y solidez" que presentaba la norma expuesta por el PSOE. "La bajada de la tasa no es suficiente por sí sola. Son necesarios más controles, más educación vial y más medidas integrales y eso no se está haciendo", ha asegurado durante su turno de palabra.

Desde Esquerra Republicana de Catalunya, Inés Granollers, ha seguido la línea argumental popular aunque con varios matices importantes. Además de considerar la medida como "insuficiente", los republicanos solicitaban más independencia en materia vial y una mejora de las carreteras.