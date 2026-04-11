Sorpresa en el PSOE de Extremadura: Álvaro Sánchez Cotrina rompe décadas de dominio de Badajoz y se impone en las primarias

El PSOE de Extremadura ha vivido un vuelco histórico. Álvaro Sánchez Cotrina se ha impuesto en las primarias y se convierte en el primer secretario general procedente de la provincia de Cáceres, rompiendo una hegemonía de décadas de Badajoz dentro del partido.

No era el favorito sobre el papel. El peso de la militancia pacense siempre ha sido determinante en estos procesos. Pero Cotrina logró darle la vuelta con una estrategia política que ha terminado siendo decisiva: dividir el voto rival y tejer alianzas clave en territorio contrario.

Una victoria construida con alianzas clave

El triunfo no se explica solo en las urnas, sino en los movimientos previos. Cotrina supo cerrar acuerdos con figuras relevantes de Badajoz, como el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, y el de Olivenza, Manuel José González Andrade. Ese apoyo fracturó el bloque tradicional pacense.

A eso se sumó el respaldo de Blanca Martín, expresidenta de la Asamblea de Extremadura, que inicialmente concurría como tercera candidata. Su integración en la candidatura de Cotrina consolidó una alternativa sólida frente a Soraya Vega.

Los resultados reflejan ese cambio. Cotrina ganó con claridad en Mérida y arrasó en Cáceres capital (265 votos frente a 58). Incluso en plazas clave como Badajoz, donde Vega partía con ventaja, la diferencia fue mínima.

Golpe al pasado reciente del partido

Más allá del resultado, la lectura política es clara: la victoria de Cotrina supone un desgaste del ‘gallardismo’, la corriente vinculada a Miguel Ángel Gallardo, anterior líder del partido.

Gallardo dimitió tras la derrota electoral frente a María Guardiola en las autonómicas del pasado diciembre. Su etapa dejó un PSOE fragmentado, especialmente entre las dos provincias.

En esta ocasión, gran parte de ese sector apoyó a Soraya Vega, junto a figuras como Raquel del Puerto o Rafael Lemus. La derrota de esa candidatura refuerza la idea de cambio interno.

Además, el proceso ha contado con un elemento silencioso pero relevante: la 'simpatía' de Ferraz, que en las últimas semanas dejó entrever su preferencia por Cotrina, buscando precisamente una renovación territorial y política.

El nuevo secretario general hereda un problema evidente: la división interna. La fractura entre Cáceres y Badajoz ha sido uno de los principales lastres del PSOE extremeño en los últimos años.

Álvaro Sánchez Cotrina (Cáceres, 1986) representa un perfil distinto al de sus predecesores. Es graduado en Derecho por la UNED, diplomado en Gestión Pública por la Universidad de Extremadura y cuenta con un máster en prevención de riesgos laborales.

Su carrera política ha estado ligada al ámbito local. Es alcalde de Salorino desde 2011 y actualmente también diputado autonómico. Ese doble perfil —municipal e institucional— puede marcar su estilo al frente del partido.

Su carrera política ha estado ligada al ámbito local. Es alcalde de Salorino desde 2011 y actualmente también diputado autonómico. Ese doble perfil —municipal e institucional— puede marcar su estilo al frente del partido.