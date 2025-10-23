PP y Vox piden fomentar la caza con charlas en colegios valencianos

PP y Vox han aprobado este jueves en Les Corts Valencianes pedir al Gobierno valenciano que fomente medidas de carácter educativo dirigidas a transmitir conocimientos básicos sobre la práctica cinegética y sus valores culturales y naturales, como charlas en centros educativos, campamentos, actividades extraescolares o talleres didácticos.

La propuesta, presentada por Vox y apoyada por el PP, ha salido adelante en la comisión de Medio Ambiente de Les Corts, donde el PSPV y Compromís han calificado de "descabellada" una iniciativa que busca, a su juicio, "meter armas en la aulas" y "enseñar a los más pequeños a cazar", fomentando "la cultura de la violencia y la muerte".

Desde Vox han defendido que la propuesta busca fomentar una cultura de caza responsable que facilite el relevo generacional, para lo cual es necesario incorporar a los cazadores jóvenes en la ecuación cinegética de forma que sean parte de la solución de gestión, control de especies, mantenimiento de ecosistemas y estudio.

En concreto, la propuesta pide fomentar medidas de carácter educativo dirigidas a transmitir conocimientos básicos sobre la práctica cinegética y sus valores culturales y naturales.

Entre estas medidas propone la impartición de charlas, programación de intervenciones en las que se hable de caza en centros educativos, celebración de cursos específicos para jóvenes, convivencias, campamentos, actividades extraescolares y talleres didácticos.

También reclama fomentar medidas de carácter formativo dirigidas a "favorecer el aprendizaje de habilidades relacionadas con la práctica de la caza (aprendizaje a través de la práctica)", y hacer una campaña de promoción donde "se difunda correctamente la razón de ser del cazador entre los jóvenes para crear una imagen social positiva del colectivo".

Además, se pide promocionar cacerías y tiradas deportivas con una campaña de precios especiales para jóvenes, así como diseñar bonos que faciliten el acceso de los jóvenes a las cacerías.

Desde el PP han dado apoyo la iniciativa por considerar que el sector de la caza, además de promover un uso racional de los recursos naturales, es un "importante sector económico con relevancia cultural" que es necesario "defender y promocionar tras ocho años de ataques con el gobierno del Botànic".