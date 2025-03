Presión para que Sánchez no esquive al Congreso

No fue una ensoñación. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se saludaron con cierta cordialidad pasadas las diez de la mañana del jueves en las conocidas escalinatas de Moncloa. Incluso esbozaron una sonrisa. Después, se reunieron poco tiempo, una media hora larga, pero lo hicieron. El presidente tenía prisa para seguir despachando con otros ocho representantes políticos, incluida la portavoz de Bildu. Tras quince largos meses, los líderes de PSOE y PP por fin volvieron a hablar. Aunque todo apunta a que no será la tónica habitual, vista la reacción posterior de los protagonistas.

En Moncloa parten de una premisa: “Cumpliremos con nuestros compromisos”. Esto es, habrá un aumento del gasto en Defensa, como aseguró el propio Sánchez en Bruselas. La pregunta es cómo, cuándo y cuánto. Extremo que no explicó a sus interlocutores, según la denuncia de Feijóo o Gabriel Rufián, que también pasó por el complejo presidencial. Ahora, fuentes gubernamentales apuntan a la cumbre de la OTAN que se celebrará en La Haya dentro de tres meses como la siguiente pantalla, donde se concretarán algo más los planes.

Sánchez cumplirá en materia de Defensa, pero para conseguirlo quiere esquivar al Congreso. Al menos, en todo lo posible, a fin de evitar votaciones que le puedan jugar una mala pasada -no tiene ni mucho menos garantizada una mayoría en la Cámara- poniéndole en entredicho ante sus socios internacionales. “Visto como está el patio es la vía más prudente”, en palabras de un alto cargo socialista.

Y esto es justamente lo que quiere evitar Feijóo, que ya ha dado orden a sus servicios jurídicos de estudiar cómo impedirlo, aunque parece difícil. Precisamente, en su encuentro con el presidente, le invitó a llevar a la Cámara Baja su plan en defensa. “Si hay una negociación limpia y lo trae como decreto ley, estamos dispuestos a hablar y acordar”, aseguran a El HuffPost desde el entorno del líder gallego.

“Si no quiere ir al Congreso, ¿entonces para qué nos ha convocado? ¿Para tomar el café? No se nos informó de nada, no se planteó nada y no se avanzó en nada. Todo apunta a que fue mero trámite para decir que ha hablado con nosotros. Este es un tema muy serio y se ha de abordar en el Congreso de los Diputados. Allí puede recabar nuestro apoyo si hace las cosas bien”, argumentan las fuentes consultadas en el PP.

Cabe recordar que Feijóo ya reivindicó el aumento del gasto en defensa ante sus socios del PP europeo, por lo que la base pactista en la teoría existe.

No parece que el presidente vaya a transitar por el camino dibujado por Feijóo. José Manuel Albares no se comprometió a ello el día después y pidió altura de miras al PP. “No tenemos edad para ser ingenuos”, respondieron en Génova. “Lo único seguro es que Sánchez va a seguir con el mando único cinco años después del estado de alarma. Le ha pillado el gusto a gobernar sin contrapesos”, llegan a afirmar.

Los socios, también críticos

Luego están los partidos a la izquierda del PSOE. Sánchez espera que Yolanda Díaz logre controlar a los que conforman Sumar, a fin de rebajar el intenso ruido político. A tal efecto, se ha comprometido a no tocar en ningún caso las políticas sociales. Pero la presión de Podemos, muy críticos, también influye. “Señor de la guerra” han llamado al jefe del Ejecutivo.

Sobre el debate de si llevar o no el plan de defensa al Congreso, la mayoría está de acuerdo con el PP, para frustración del PSOE. Incluso el PNV, el más benévolo con Sánchez en la ronda de contactos. “Estaríamos cómodos votando a favor” pero se tiene que analizar en la Cámara Baja, expuso Aitor Esteban. “Tiene que pasar por la sede de la soberanía popular y la intención creo que no es esa”, se revolvió Gabriel Rufián.

Para Bruselas, lo importante es que España cumpla, más allá del debate doméstico. “Aquí Sánchez tiene que venir con un discurso único y una capacidad real. Lo idóneo sería que contará con el respaldo del Congreso y, especialmente, con el apoyo del principal partido de la oposición”, en palabras de un veterano de la instituciones comunitarias. “Lo que pase, que pase en España, pero a la UE hay que llegar con los deberes hechos. Mientras cumplan, no van a entrar en nada más”.