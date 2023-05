La primera reacción que tuvo Pedro Sánchez al conocer la cancelación de "Sálvame"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también se quedó en shock cuando conoció hace unos días la decisión de Mediaset de cancelar 'Sálvame' después de 14 años de emisión. El presentador del espacio, Jorge Javier Vázquez, ha sido quien ha desvelado que el líder socialista le llamó al día siguiente para interesarse por su situación y para enviarle ánimos. "Me emplazó a tomar un café. Acepté la oferta, claro. Ya es hora de que nos conozcamos", ha señalado el comunicador en una entrevista en Lecturas.

Jorge Javier también ha desvelado que Sánchez no es el único político que le ha telefoneado en estos últimos días. "También lo han hecho Yolanda Díaz, Mónica García, Íñigo Errejón, Miquel Iceta, Pablo Iglesias, Irene Montero o Ada Colau", ha enumerado.

Aunque Sánchez y el presentador no se conocen en persona, el presidente del Gobierno llamó en directo a Jorge Javier la tarde del 17 de septiembre de 2014 después de que éste dijera que nunca más iba a vota el PSOE por la permisividad que mostraban los socialistas acerca del Toro de la Vega de Tordesillas. En esa llamada, que el ahora presidente no sabía que estaba siendo televisada, Sánchez se comprometió a "acabar con el maltrato animal".

En la entrevista en Lecturas, Jorge Javier también admite que se encuentra anímicamente mal tras conocer la decisión de Mediaset de cancelar Sálvame. "Me pongo muy sensiblón cuando pienso en todos mis compañeros. Los admiro", dice el presentador. Para él, "hasta el más flojo de nuestros colaboradores es mejor que el ochenta por ciento de los que trabajan en estos momentos en televisión".

Además, ha rechazado las críticas a Rocío Carrasco - "una de las cosas más grandes que me ha dado este programa ha sido poder conocerla" - y sostiene que nunca hará "televisión blanca". "Me aburre que me mata. Me aburre hasta decir basta. Eso no es televisión. Eso es un salón de té repleto de comensales esperando que anochezca", sentencia con su particular ironía.