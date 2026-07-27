Un irlandés coge un tren de alta velocidad en España y llega a una conclusión muy clara: "No creo que vuelva a volar"

En función de a quién preguntes sobre el funcionamiento de la red ferroviaria y la alta velocidad en España te responderá en un sentido un otro. Para algunos, es un desastre; para otros, una maravilla.

Como dice el refrán, la virtud está en el término medio. O dicho de una forma más coloquial, ni tanto, ni tan calvo. No obstante, para tener otra visión de cómo funcionan nuestros servicios conviene salir fuera.

También es útil prestar atención a la opinión de los extranjeros. Un ciudadano irlandés que está en España ha dado su opinión sobre el sistema ferroviario español. Y lo ha hecho contando su experiencia al viajar en un tren Girona-Madrid.

"No hace falta llegar dos horas antes"

En poco más de cuatro horas, asegura, cubrió la distancia de casi 700 kilómetros que separan la ciudad catalana de la capital. Este extranjero, cuyo nombre es Tim, cogió el AVE en Girona a las 07:23 horas.

Tras una parada de aproximadamente 20 minutos en la estación de Sants, en Barcelona, el tren reanudó la marcha. "Perdimos unos 20 min en el camino debido a restricciones de velocidad en la línea", explica este irlandés.

No obstante, este fue el único inconveniente que sufrió durante el viaje de Girona a Madrid. "Llegué a Madrid Atocha a las 11:38. €102.10 ida y vuelta. Así que €51 por trayecto para 700 km, de centro de ciudad a centro de ciudad", resume Tim.

Entre otros pormenores, destaca el wifi y el hecho de poder reservar un vagón silencioso. Además, valora positivamente que no haga falta "llegar a la estación 2 horas antes": "Llegué 15 min antes de la salida y tuve tiempo de localizar mi andén y tren".

"No hay vuelta atrás"

Una vez resumida su experiencia en un tren de alta velocidad, su conclusión es muy clara: "No creo que vuelva a volar domésticamente en España". En esta línea, señala que en caso de haber cogido un vuelo, habría tenido que ir "primero a El Prat, hacer todo el rollo del aeropuerto y luego de Barajas al centro".

"Unas 6 horas puerta a puerta, despertador a las 4 de la mañana y probablemente por más dinero", apunta. "Por cierto, España tiene la red de alta velocidad más grande de Europa y la segunda más grande del mundo después de China", asegura Tim.

A modo de conclusión, este irlandés asegura que no volverá a utilizar los vuelos comerciales porque prefiere viajar en tren: "Una vez que la usas (la red ferroviaria) como es debido, no hay vuelta atrás".