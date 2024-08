Regreso de Puigdemont, en directo: posible detención, investidura de Salvador Illa y últimas noticias

Gabriel Rufián comparte un mensaje pidiendo que se celebre con normalidad el pleno del Parlament

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha compartido un mensaje de la analista Verónica Fumanal en el que pedía que se celebre el pleno del Parlament en el que se va a investir a Salvador Illa.

​"No veo razón alguna para no proceder con el debate de investidura para votar la candidatura de Illa en el Parlament de Catalunya. La detención de Puigdemont no es razón alguna para no proceder con un pleno convocado de forma ordinaria. No hacerlo, seria obstruir la democracia", indicaba.