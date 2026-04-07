Punto para las lectoras de 'El HuffPost':  votaron a favor del blindaje constitucional del aborto

Conseguido. Uno de los deseos que manifestaron las lectoras y los lectores de El HuffPost en una de sus encuestas acaba de ser aprobado este martes en la reunión del Consejo de Ministros. El derecho al aborto pasará a estar blindado en la norma de mayor rango legal, la Constitución. Lo hará a través de una ampliación en el artículo 43, que garantizará que "los poderes públicos garantizarán el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva, con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios".

Se trata de una cuestión que había sido objeto del debate público en España desde que tuvo lugar el giro en EEUU, cuyo Tribunal Supremo -con hiper mayoría conservadora gracias a los nombramientos de Trump en su primer mandato- le dio la vuelta a la sentencia del caso Roe contra Wade. La jurisprudencia que había sentado aquel caso conformaba los pilares del derecho al aborto en todo el país y abrió la puerta que los estados lo restringiesen.

Pero aquel debate se encendió aún más con cuestiones domésticas como los incumplimientos de la legislación española para que no se organizasen misas u otras acciones de presión a las mujeres ante las puertas de clínicas para la interrupción del embarazo. El auge de la ultraderecha que auguraban las encuestas y la presión en el argumentario de la derecha tradicional que se contagiaba de los postulados de la primera, terminaron por conformar aquel cóctel que puso a algunas y algunos sobre alerta.

El 87% de quienes nos leen tenían claro que hay que proteger este derecho: "Hay que añadirlo"

En este sentido, uno de los resultados más claros de nuestro 'quiztitución' fue el de blindar este derecho constitucionalmente. Concretamente, un 87% (86,8%) se declaró a favor de que se recogiese en la carta magna, frente a un 13,2%. Cabe destacar que estos últimos no se posicionaban en contra de proteger el derecho el aborto, tan solo consideraron que ya estaba suficientemente protegido y regulado mediante una ley orgánica.

"Totalmente de acuerdo, hay que añadirlo", respondía una joven en la madrileña plaza de Callao, al tiempo que sus amigas corroboraban que también veían con buenos ojos darle ese blindaje constitucional y que el Gobierno de España iniciará los trámites y el camino para lograrlo. No escondieron en ningún momento que el motivo era anticiparse a cualquier intento de un hipotético futuro Ejecutivo que integrase la ultraderecha y buscase recortar o directamente cercenar este derecho.

¿Qué más cambios reclamaron nuestras lectoras y lectores? (Por si alguien en Moncloa quiere tomar nota)

Efectivamente, blindar ese derecho no fue lo único que una mayoría de lectoras y lectores de El HuffPost votó. También preguntamos por otras cuestiones que, al igual que el aborto, están protegidas y desarrolladas mediante ley orgánica, pero que en los últimos tiempos también se ha abordado su posible blindaje. ¿Por qué iban a ser distintos el derecho a la sanidad y a la educación pública del del aborto? Pues eso mismo tampoco le encaja a quienes contestaron a nuestra encuesta.

El 99,07% de nuestros lectores y lectoras quieren que tanto el derecho como el dinero que necesita para que se pueda ejercer dicho derecho tenga la máxima protección legal. Este fue el caso en el que menos apoyo recibió el 'no' a aumentar el blindaje legal. Tan solo un 0,93% se mostró en contra.

Eso sí, aunque una mayoría también votó a favor de otra modificación constitucional, fue menos apoyada la posibilidad de dotar de ese blindaje a las lenguas cooficiales: el catalán, el euskera y el gallego. El 67,6% cree que es necesario llevarlo desde los Estatutos de Autonomía a la Constitución frente a un 32,4%.