'Quizstitución': ¿qué cambios le harías a la Constitución española?
'Quizstitución': ¿qué cambios le harías a la Constitución española?

Ha pasado un tiempo desde 1978, casi 47 años, y desde El HuffPost queremos que nos contéis qué cambiaríais, añadiríais o quitaríais de la carta magna, a través de esta docena de preguntas.

Ilustración digital de un tablero de Trivial con la Constitución española de 1978.
Ilustración digital de un tablero de Trivial con la Constitución española de 1978.Gemini

No tiene un nombre épico como La Pepa. También es cierto que ya está de cambiar de década de crisis, a casi una semana de cumplir los 47 años. Menos de un tercio de los españoles y españolas de la actualidad pudieron votarla, pero la realidad es que cambió el país y supuso la llegada de los derechos y libertades que el franquismo había cercenado durante 40 años y una sangrienta y represiva guerra civil. Sí, hablamos de la Constitución española de 1978.

¿A España y su sociedad la cambió mucho, bastante, poco, un poquito o meh? Esta es una cuestión que tendréis que resolver vosotros, lectoras y lectores de El HuffPost, a quienes os invitamos a participar en nuestro 'Quiztitución', el cuestionario definitivo para saber qué creéis que hay que tachar o escribir sobre los márgenes en la norma de mayor rango de toda la legislación española. 

A través de una docena de preguntas con temáticas que van desde el modelo de jefatura de Estado y su disposición territorial a nuevos debates como el blindaje del derecho al aborto, recopilaremos todos los resultados en un análisis que será publicado posteriormente y al que probablemente la clase política no le prestará atención y todo seguirá igual. Es decir, exactamente lo que se espera de otro aniversario más de la carta magna, pero con más chistes.

(Pincha aquí si no puedes visualizar correctamente nuestra encuesta)

Soy redactor de actualidad en El HuffPost, donde cada día realizo un seguimiento de todo lo que está pasando y marcando la jornada, con el único objetivo y árdua tarea de trasmitírselo a nuestros lectores de una forma en la que conozcan el contexto y el trasfondo más allá de un mero titular. Es decir, para que tu cuñado no pueda colártela otra vez.

 

Sobre qué temas escribo

Aunque en el día a día acabe escribiendo de cualquier cosa que suceda en el mundo, “puede que me recuerdes” de algunas temáticas que suelen quitarme el sueño con especial frecuencia. Me gusta escribir de política internacional, sobre todo cuando esta es eufemismo de atroces injusticias contra los derechos humanos o el medio ambiente, así como para acercar causas sociales que pasarían inadvertidas (la siguiente podría ser la tuya, así que escríbeme). La morriña también me devuelve en ocasiones a Galicia, sobre todo para que sus historias no se pierdan en el camino a la meseta.

 

Mi trayectoria

Antes de llegar a El HuffPost en 2021, fui periodista en La Voz de Galicia durante cinco años. En aquella etapa también pasé por los micrófonos de ‘Radio Voz’, en distintos programas radiofónicos. Y, aunque parezca poco probable, bebía más café que en la actualidad.


Soy de Ribeira, una bella localidad coruñesa que probablemente recuerdes del marisco, las páginas de sucesos o de personalidades de las que solemos presumir (tenemos a la triplista olímpica Ana Peleteiro y a una de las Tanxugueiras).


Aunque bromeo con que soy doctorado en Periodismo Gonzo, en realidad solo soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero, eso sí, tengo la orla de la misma tienda que la que se la hizo al rey Felipe VI. Aquellos años en Madrid me sirvieron para conocer la ciudad, pero también para entender que el mercado de la vivienda aún podía ir a peor. Ah, también tengo otra identidad secreta bajo la que hago rap o escribo poesía y que solo revelé en la redacción para que me dejasen entrevistar a artistas.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 