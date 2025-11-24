'Quizstitución': ¿qué cambios le harías a la Constitución española?
Ha pasado un tiempo desde 1978, casi 47 años, y desde El HuffPost queremos que nos contéis qué cambiaríais, añadiríais o quitaríais de la carta magna, a través de esta docena de preguntas.
No tiene un nombre épico como La Pepa. También es cierto que ya está de cambiar de década de crisis, a casi una semana de cumplir los 47 años. Menos de un tercio de los españoles y españolas de la actualidad pudieron votarla, pero la realidad es que cambió el país y supuso la llegada de los derechos y libertades que el franquismo había cercenado durante 40 años y una sangrienta y represiva guerra civil. Sí, hablamos de la Constitución española de 1978.
¿A España y su sociedad la cambió mucho, bastante, poco, un poquito o meh? Esta es una cuestión que tendréis que resolver vosotros, lectoras y lectores de El HuffPost, a quienes os invitamos a participar en nuestro 'Quiztitución', el cuestionario definitivo para saber qué creéis que hay que tachar o escribir sobre los márgenes en la norma de mayor rango de toda la legislación española.
A través de una docena de preguntas con temáticas que van desde el modelo de jefatura de Estado y su disposición territorial a nuevos debates como el blindaje del derecho al aborto, recopilaremos todos los resultados en un análisis que será publicado posteriormente y al que probablemente la clase política no le prestará atención y todo seguirá igual. Es decir, exactamente lo que se espera de otro aniversario más de la carta magna, pero con más chistes.
(Pincha aquí si no puedes visualizar correctamente nuestra encuesta)