Qué relación tienen entre sí Leire Díez, Vicente Fernández y Antxón Alonso, detenidos por la investigación de una nueva trama

Ni un día sin descanso para el Gobierno. Después de las sacudidas que han supuesto para Sánchez la sentencia del fiscal general del Estado, los últimos escándalos por casos de agresiones sexuales o la apertura de juicio oral para los implicados en la trama 'Koldo', este miércoles la Guardia Civil procedía a detener a la exmilitante socialista Leire Díez, al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y al empresario relacionado con Santos Cerdán, Antxón Alonso. Todos ellos, vinculados a una trama de corrupción basada en contratos públicos bajo sospecha. Este jueves, además, la UCO registraba algunas empresas privadas que podrían estar vinculadas a esa trama y otras públicas como SEPI, Sepides, Enusa y Mercasa. En suma, el juez investiga posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

Pero, ¿qué relación pueden tener la denominada 'fontanera' del PSOE y el empresario que presuntamente ejercía como socio de Santos Cerdán en la 'trama Koldo'? ¿Y con el expresidente de la SEPI? ¿Qué está investigando concretamente la Guardia Civil?

En El HuffPost resolvemos algunas de las claves que sustentan una investigación llamada a provocar grandes dolores de cabeza al Gobierno.

Leire Díez

Leire Díez, en el Senado EFE

Leire Díez Castro saltó a la fama este año después de que el diario 'El Confidencial' publicara unos audios en los que ella conversaba con empresarios con causas judiciales pendientes. El objetivo de estas reuniones era que dichos empresarios le proporcionaran información comprometida sobre el teniente coronel de la UCO Antonio Balas y el fiscal de Anticorrupción José Grinda, garantizándoles a cambio beneficios judiciales.

No obstante, Leire Díez encuadró dichos audios en una labor periodística para publicar un libro posterior sobre supuestas cloacas del Estado. "Deseo dejar claro que mi trabajo es mi trabajo, y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie; ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE", aseguró en una declaración ante la prensa tras saltar el escándalo.

La comparecencia pública de Leire Díez se celebró un día después de haberse dado de baja como afiliada del PSOE, tras su reunión en Ferraz con los servicios jurídicos del partido y con el entonces responsable de Organización, Santos Cerdán. Precisamente, en algunos de esos audios publicados, Díez se presenta a sí misma como la "mano derecha" de Cerdán cuando se reunió con el fiscal Ignacio Stampa. Después, la mujer señaló ante el juez que le investiga por estas reuniones que apenas conocía de un par de reuniones a Cerdán y que se "tiró el pisto" autodenominándose como su "mano derecha".

Su curriculum profesional cobra un importante protagonismo en esta investigación. Tras ser teniente de alcalde por el PSOE en Vega de Pas (Cantabria) y apoyar a Pedro Sánchez en campañas de redes sociales, Leire Díez fue directora de Relaciones Institucionales para la empresa pública Correos, entre 2022 y 2024. Previamente, trabajó entre octubre de 2018 y diciembre de 2021 en Enusa, una empresa pública del sector nuclear que depende de la SEPI. Una sociedad estatal que, a su vez, estuvo dirigida entre junio de 2018 y octubre de 2019 por Vicente Fernández, detenido ayer también por la Guardia Civil. Cabe advertir que Díez comienza a trabajar en Enusa apenas tres meses después de que Fernández se situara al frente de la SEPI.

De 2021 a 2023, Díez también fue consejera de Cistec Technology, una empresa que - según El País - pasó a estar participada en 2018 en un 25% por la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides), entidad pública adscrita a la SEPI que en el momento de dicha operación presidía Fernández.

Vicente Fernández (SEPI)

Vicente Fernández Europa Press via Getty Images

Vicente Fernández, abogado y funcionario, fue ascendiendo poco a poco de la mano de María Jesús Montero. Primero, como interventor general de la Junta de Andalucía entre febrero de 2016 y junio de 2018, cuando la hoy vicepresidenta primera del Gobierno estaba al frente de la Consejería de Hacienda de la Junta. Después, una vez que Sánchez alcanza la Moncloa y ella es nombrada ministra de Hacienda, Montero le designa como presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Dura apenas un año, ya que se ve obligado a dimitir tras ser imputado en la investigación por el presunto amaño del concurso para la explotación de la mina de Aznalcóllar. El pasado viernes, precisamente, la Audiencia Provincial de Sevilla lo absolvió junto a otras 15 personas, entre funcionarios y altos cargos.

Durante su paso por el SEPI, se produce esa entrada en la participación de la empresa Cistec Technology. Según El País, la compañía recibió numerosas subvenciones y contratos de dinero público tras esta entrada de capital público. Medios como VozPópuli hablan de hasta 5,4 millones de euros en contratos públicos.

Tras perder su puesto, Fernández es contratado entre 2021 y 2023 como asesor externo de Servinabar, la empresa clave de la 'trama Koldo'. Una empresa gestionada por Antxón Alonso y que presuntamente también estuvo participada por Santos Cerdán. Servinabar "pagó a Fernández un salario bruto de 68.632,48 euros en 2021 y otro de 33.251 euros en 2023", detalla El País. "Además, Hacienda de Navarra remitió información de que la constructora le retuvo en impuestos 40.800 euros en 2022, aunque la documentación no concreta lo que percibió en aquel ejercicio", añade. Según la investigación, Fernández vio incrementado de forma importante su patrimonio en apenas unos años, con adquisición de numerosas viviendas de lujo. En total, se estima que su patrimonio superaría los cuatro millones de euros.

Por último, de nuevo citando a El País, los investigadores han puesto el foco en un bar de Sevilla que pertenecía a una sociedad creada por la pareja del expresidente de la SEPI. Un negocio de hostelería que apenas obtenía beneficios y que, desde 2020, empezó a mejorar súbitamente su cuenta de resultados. La UCO cree que pudo utilizarse para blanquear dinero.

Antxón Alonso (y Servinabar)

Antxón Alonso Europa Press via Getty Images

Servinabar es una empresa que, según la UCO, habría actuado dentro de la denominada 'trama Koldo' como pieza fundamental para participar en proyectos de obra —por ejemplo, en concurso con Acciona— y también para percibir comisiones irregulares.

Antxón Alonso era el administrador único de Servinabar, aunque un documento privado de 2016 demostraría que Alonso y Santos Cerdán acordaron la transferencia de un 45 % de las participaciones de Servinabar a favor del exsecretario de organización del PSOE. Eso sí, este contrato no llegó a formalizarse como escritura pública y ha sido negado por Alonso.

El papel en la trama también pudo ser político, ya que algunos medios le sitúan como enlace del PSOE con Bildu y el PNV en Navarra y el País Vasco, extremo que ambas formaciones han negado.

Dado que existe el secreto de sumario, se desconoce por el momento cuál puede ser la implicación de Antxón Alonso en esta nueva investigación, más allá de fichar como 'asesor' a Vicente Fernández.