La trama de hidrocarburos dio "un millón de euros" para comprar a Ábalos, según la UCO
La trama de hidrocarburos dio "un millón de euros" para comprar a Ábalos, según la UCO

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil apunta a que podrían haber tenido una posible penetración en los ministerios de Transportes, Industria y Transición Ecológica.   

Diego Alonso Peña
José Luis Ábalos durante una sesión parlamentario en septiembreEuropa Press via Getty Images

La trama de hidrocarburos habría "comprado la voluntad" del exministro de Transportes y exsecretario de Organización del Partido Socialista según apunta la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y ha desvelado el diario. Esta trama estaría dirigida presuntamente por Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas que organizaron a una serie de empresas para destinar pagos de "aproximadamente un millón de euros" para comprar al exministro socialista. Además, el ministerio de Industria y el de Transición Ecológica también estarían implicados debido a que, según la UCO, habrían logrado entrar "en los niveles directivos".  

