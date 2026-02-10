Un historiador utiliza una escena de la nueva serie de Luis Tosar para alertar de "la España que viene"

La última serie de Luis Tosar está dando mucho que hablar en redes sociales. Y no es para menos, porque la temática que aborda guarda una relación muy estrecha con la realidad. Salvador, disponible en Netflix, retrata a los grupos fascistas que campan a sus anchas en nuestro país.

El historiador Manel Márquez ha visto una de las escenas de la ficción y la ha empleado para ilustrar el auge de la ultraderecha. "Esta es la España que viene, luego no digáis que no lo sabíais; ya será demasiado tarde", ha alertado en su cuenta de X.

Junto a su reflexión, adjunta la escena de Salvador, donde se puede ver cómo un grupo de neonazis increpa de forma muy violenta a un chico negro que va sentado en un autobús ante la mirada del personaje al que interpreta Luis Tosar.

"¿Qué ibas, al curro? ¿Al circo en autobús vas o cómo es esto?", le espeta uno de los ultras. A partir de ese momento, varios pasajeros intentan ayudar al joven negro, y la violencia se desata. Instantes después, arrojan fuera del autobús al chaval, que cae encima de un coche.

"Antifascismo es democracia"

Al hilo de esto, el historiador Manel Márquez asegura que "el fascismo siempre acaba mal y tú, votante de VOX, serás el primer perjudicando". Asimismo, ha asegurado que "el racismo y el odio no salen gratis".

Finalmente, ha afirmado que "antifascismo es democracia". Una aseveración que han hecho otros activistas de izquierdas, que no han dudado en oponerse frontalmente a la creciente oleada ultraderechista que asola nuestro país.

La serie en cuestión es un gran ejemplo de lo que podría ocurrir en España en muy poco tiempo. La ultraderecha gana terreno y muchos ya están alertando que "naturalizar" y "legitimar" los discursos de odio puede tener consecuencias nefastas para nuestra democracia.