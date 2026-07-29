Quién es Luis Enríquez, el ya marido de Susanna Griso, que se convirtió en el gran protagonista de la boda con su guayabera rosa

Sin quererlo, ni mucho menos, Luis Enriquez se ha convertido en uno de los hombres de la semana. El pasado sábado, en una ceremonia civil celebrada en S'Agaró, un idílico escenario de la Costa Brava, se convirtió en el marido de la periodista y presentadora Susanna Griso.

Desde el prinicipio, los novios plantearon a sus poco más de 200 invitados que sería una boda informal, alejada de etiquetas y protocolos, apostando por un dress code relajado y bohemio.

Con un diseño boho chic de la firma Cortana, más sofisticado que relajado, apareció la presentadora de Espejo Público ante sus invitados: un dos piezas en blanco roto de inspiración mediterránea y compuesto por un top palabra de honor y una vaporosa falda. Las opiniones fueron unánimes: estaba espectacular.

No ocurrió lo mismo con el estilismo elegido por el que esa tarde se convirtió en su marido. Siguiendo las directrices de la organización de la boda, el look debía ser cómodo para poder disfrutar de la fiesta al aire libre, a pesar de las altas temperaturas, y Luis Enríquez se decantó por una guayabera de color rosa chicle —fue un regalo de su amiga, la escritora y editora Cruz Sánchez de Lara— y un pantalón en color en color caqui.

Susanna Griso y Luis Enriquez brindan con los periodistas el día de su boda. GTRES

Si con esta elección el recién casado pretendía pasar desapercibido consiguió todo lo contrario, llegando a generar casi un debate nacional: ¿Era el de Luis Enríquez un look inadecuado o fue Susanna Griso demasiado vestida de novia?

Tal fue el revuelo que se montó que hasta él mismo tuvo que salir a responder, especialmente a quienes le reprochaban el poco interés en su boda. Lo hizo en sus redes sociales, con un vídeo en el que se escucha el discurso que dirigido a sus invitados y la bonita declaración de amor que le hizo a su mujer, inspirada en canciones de Joaquín Sabina.

Además, tirando del sentido del humor que ha demostrado estos días, ha cambiado su foto de perfil en X por una de la boda, con la guayabera rosa.

Empresario ligado a los medios

Luis Enríquez tiene una consolidada trayectoria como ejecutivo en medios de comunicación: en la actualidad es senior advisor de la empresa editora de El Confidencial, donde también publica algunas columnas de opinión—, pero antes fue CEO de Vocento y director general de Unidad Editorial.

Su vida profesional la ha desarrollado entre periodistas y así conoció a la que ya es su mujer, hace más de dos décadas. Esa relación de amistad terminó convertida en una bonita historia de amor y en una breve relación de noviazgo antes de anunciar su compromiso el pasado mes de octubre.

Susanna Griso and Luis Enriquez during their wedding in S’Agaro , Castillo de Aro on Saturday, 25 July 206 GTRES

Al margen de polémicas y cuestiones frívolas, lo que nadie les ha arrebatado a los novios ha sido la felicidad de ser marido y mujer a una edad —ella tiene 54 años y él, 52, y aportan cuatro hijos cada uno al matrimonio— en la que el amor "es distinto, es un amor maduro, tienes las ideas más claras", como aseguraba ella días antes de su boda.