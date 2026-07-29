Denis, 17 años, rescata a ocho personas del mar en un mismo día: "No se distrajo ni un minuto"

Ser socorrista suele ser uno de los trabajos que más gente considera aburrido, con largas jornadas y que se paga de media poco. Están en las piscinas y en la playa y muchos piensan que su única labor es saludar, mantener el nivel del cloro y ver cuánto tiempo les queda para terminar su jornada. Sin embargo, esto está muy alejado de la realidad.

Aunque todos les conocemos pocos reconocen realmente su trabajo. Es el caso de Denis Sguera, un joven socorrista que con solo 17 años ha salvado la vida a ocho personas en un balneario de Torvaianica, en la costa cercana a Roma.

Los hechos ocurrieron el pasado 19 de julio, un día en el que el fuerte oleaje obligó a izar la bandera roja, señal que prohíbe el baño por el riesgo que supone entrar en el agua. Sin embargo, varios bañistas decidieron ignorar las advertencias y se lanzaron igualmente al mar. El resultado fue una cadena de rescates que obligó al joven a intervenir hasta en ocho ocasiones consecutivas, poniendo también en riesgo su propia seguridad.

Un socorrista, en una imagen de archivo Media Lens King vía Getty Images

Una publicación viral

La hazaña de Denis se dio a conocer gracias a una publicación en Facebook escrita por Genny Dani, quien expresó su indignación por la imprudencia de quienes se bañaron pese a las condiciones del mar. En el mensaje, criticaba duramente la falta de responsabilidad de los bañistas y destacaba el trabajo del joven socorrista.

"Un chico que solo intenta ganarse la vida durante el verano tuvo que realizar ocho rescates seguidos porque otros decidieron ignorar una bandera roja", resumía el texto, que rápidamente comenzó a compartirse miles de veces.

La autora también puso el foco en el lado menos visible de este tipo de profesiones: la preocupación constante de las familias de quienes trabajan salvando vidas. "Piensen por un momento en sus padres, que cada día esperan que vuelva sano y salvo después de jugarse la vida por personas que no respetan las normas", señalaba.

Socorrista de playa vigilando en su torre Getty Images

“No apartó la vista del horizonte ni un minuto"

Tras hacerse viral la historia, otras personas que habían coincidido con Denis en la playa compartieron su experiencia. Uno de los testimonios más comentados describía la atención permanente con la que el joven vigiló el mar durante toda la jornada.

"El mar estaba algo agitado, pero él no apartó la vista del horizonte ni un minuto. De vez en cuando hacía sonar el silbato para advertir a algún bañista. No se distrajo ni un segundo, ni siquiera con el móvil. Solo puedo decir una cosa: enhorabuena, chico", escribía un usuario.

Un ejemplo del peligro de ignorar las banderas

Este caso, como el de muchos, recuerda la importancia de respetar las indicaciones de los servicios de socorrismo. De hecho, solo en España se registran cada cado alrededor de 400 y 500 muertes por ahogamiento no intencionado en espacios acuáticos. En concreto, el año pasado se llegó a la cifra de 472 víctimas según el Informe Nacional de Ahogamientos de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo.

Y es que la bandera roja indica que el baño está prohibido porque las condiciones del mar pueden poner en peligro la vida de los bañistas. Aun así, cada verano numerosos rescates se producen precisamente porque muchas personas deciden entrar al agua pese a las advertencias.

En el caso de Torvaianica, una playa de arena con una entrada al mar aparentemente tranquila, el fuerte oleaje convirtió la jornada en especialmente peligrosa y gracias a la rápida actuación de Denis, las ocho personas pudieron ser rescatadas sin consecuencias graves.